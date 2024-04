Pulses: conheça os superalimentos que contribuem para a segurança alimentar e o meio ambiente Também conhecidos como feijão, ervilha, grão-de-bico... essas e outras leguminosas secas que fazem parte do prato do brasileiro têm um papel fundamental em todas as dimensões da sustentabilidade

Leguminosas secas: Acessíveis e ricos em nutrientes, os pulses são fontes ricas de proteínas para populações com opções dietéticas limitadas. (piyaset/Getty Images)