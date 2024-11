Lira diz que retratação do Carrefour foi 'fraca' e defende lei para proteger produtores brasileiros

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesta terça-feira, 26, que a retratação do CEO global do Carrefour, Alexandre Bompard, foi uma "carta fraca". “Não podemos minimizar o que aconteceu. É uma escalada de narrativas falsas sobre a produção brasileira”, afirmou Lira.

Na segunda-feira, 25, Lira já havia criticado o protecionismo europeu e prometido uma resposta institucional à declaração de Bompard.

Na semana passada, o CEO do Carrefour anunciou que a rede suspenderia a compra de carnes de países do Mercosul, o que gerou forte reação do agronegócio brasileiro e levou frigoríficos nacionais a interromperem o fornecimento de carne à rede no Brasil.

Após a repercussão negativa, Bompard recuou e destacou a qualidade da carne brasileira, embora tenha apontado supostos problemas de respeito às normas.

Apesar da retratação, Lira considera os danos à imagem do país preocupantes. “Você pode comprar de onde quiser, mas não denigra a imagem de quem produz sem subsídios, com muita luta”, afirmou.

O presidente da Câmara defendeu a aprovação de um projeto de lei que estabelece reciprocidade nas medidas de proteção ambiental em relações comerciais. Para ele, é essencial um marco legal robusto que proteja os produtores brasileiros de prejuízos causados por desinformação, como no caso envolvendo o Carrefour.

De acordo com Lira, o texto será negociado com o Senado, já que lá também tramita um texto semelhante. Segundo ele, a proposta vai ser discutida com critério, para não comprometer as relações comerciais brasileiras.

1 /16 Plantação de soja no Mato Grosso: a colheita de grãos cresceu 577% em 50 anos (No primeiro semestre de 2024, o complexo soja liderou os embarques)

2 /16 Desembarque da soja brasileira no porto de Nantong, na China (O complexo da oleaginosa movimentou US$ 33,53 bilhões no período)

3 /16 Soja ()

4 /16 Frigorífico (Em 2º lugar nas exportações aparece o setor de carnes)

5 /16 Homem cercado de porcos no celeiro de uma fazenda (O setor embarcou US$ 11,81 bilhões)

6 /16 (O que representou a 14,3% das exportações do agro brasileiro.)

7 /16 Biomassa da cana poderia responder por 30% da geração de energia do país (O complexo sucroalcooleiro registrou US$ 9,22 bilhões.)

8 /16 Colhedora de cana de açúcar (O que correspondeu a 11,2% do total embarcado pelo agro no 1º semestre)

9 /16 Áreas de reflorestamento com plantação de eucalipto (Os produtos florestais somaram US$ 8,34 bilhões)

10 /16 (Os produtos florestais registraram um crescimento de 11,9% no primeiro semestre deste ano)

11 /16 FÁBRICA DE CELULOSE: bloco europeu autorizou a formação, marcada para 14 de janeiro do ano que vem. / Fabiano Accorsi (A celulose foi responsável por 59,6% desse total, com US$ 4,97 bilhões – alta anual de 19,5%)

12 /16 Serra do Cabral, em MG: Cedro caminha para se tornar uma das maiores produtoras de café do país (Cedro/Divulgação) (O setor de café destacou-se com vendas externas de US$ 5,31 bilhões)

13 /16 Fazenda de Café do Grupo Cedro em Minas Gerais - agricultor - agricultura - agronegocios - agro - lavoura - maquinas - plantação - Foto: Leandro Fonseca data: 20/06/2023 (Um aumento de 46,1% em valor e de 52,1% em quantidade comparado ao ano anterior)

14 /16 Lavoura de algodão no Mato Grosso: alternativa à soja pelo maior potencial produtivo (O algodão não cardado e não penteado atingiu um recorde de US$ 2,68 bilhões)

15 /16 Produção de algodão em Luiz Eduardo Magalhães (Um aumento de 236%)

16/16 Colheita de Algodão (Com 1,39 milhão de toneladas exportadas, um crescimento de 228%.)

Senado convoca CEO do Carrefour

Diante da crise envolvendo o CEO global do Carrefour, a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou um requerimento para ouvir, em audiência conjunta com a Comissão de Relações Exteriores (CRE), o embaixador da França no Brasil, Emmanuel Lenain, e Alexandre Bompard. O pedido foi apresentado pelo senador Wellington Fagundes (PL-MT).