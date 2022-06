FAO: produção global de grãos cairá em 2022 pela primeira vez em quatro anos

A produção global de grãos deve cair em 2022 pela primeira vez em quatro anos e os preços podem subir com as preocupações com a oferta, segundo a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO). A produção deve ser de 2,78 bilhões de toneladas este ano, 16 milhões de toneladas menor ante o recorde de 2021. Milho, trigo e arroz devem ser as culturas que mais apresentarão reduções, disse a organização.

A produção de trigo está no foco, pois a guerra na Ucrânia e a proibição de exportações na Índia dificultam o comércio. A produção global do cereal deve cair 0,8%, para 771 milhões de toneladas em 2022, com declínios de produção na Austrália, Índia Marrocos e Ucrânia superando os aumentos esperados no Canadá, Irã e Rússia.

A produção de grãos para ração animal deve cair 0,6%, para 1,51 bilhão de toneladas este ano, liderada por uma queda de 1,6% na produção de milho, fruto de uma colheita menor nos Estados Unidos e da menor produção provocada pela guerra na Ucrânia.

Embora se espere que o consumo global de grãos para alimentos aumente, a demanda geral deve cair 0,1%, para 2,79 bilhões de toneladas, à medida que a utilização de ração animal diminui. Fonte: Dow Jones Newswires.

fonte: Estadão Conteudo

