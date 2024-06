Coreia do Sul abre mercado para carne processada de suínos do Brasil

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) anunciou nesta terça-feira, 11, que a Coreia do Sul aprovou o Certificado Sanitário Internacional (CSI) para importar gordura, carne e outras proteínas processadas de suínos destinadas à alimentação animal do Brasil.

De acordo com a nota emitida pela pasta, é a terceira abertura de mercado no país asiático para produtos agrícolas do Brasil nesse ano. Em abril, a Coréia do Sul autorizou a exportação de subprodutos de origem animal – farinhas e gorduras de aves – e de dez tipos de produtos à base de camarão.

A nova abertura atende aos requisitos da Associação Brasileira de Reciclagem Animal (ABRA) e suas empresas parceiras, juntamente com os importadores sul-coreanos, que vislumbram o crescimento da indústria de rações na Coreia para suprir a crescente população de animais de estimação na Ásia.

Relação Brasil e Coreia do Sul

Em 2023, a Coreia do Sul foi o oitavo maior destino das exportações de produtos agrícolas do Brasil, com valor total de mais de US$ 3 bilhões.

Desde o início do ano passado, o agronegócio brasileiro alcançou sua 145ª expansão comercial em 51 países – em 2024, já foram abertos 67 novos mercados em 29 países, disse o Mapa.