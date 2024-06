Batata frita mais cara? Preço da batata sobe mais de 20% em maio; entenda

Dados divulgados nessa terça-feira, 11, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam para um aumento de 20,61% nos preços da batata inglesa durante o mês de maio, contribuindo para uma elevação de 0,62% no grupo de Alimentação e Bebidas do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Em uma análise regional, Porto Alegre, conhecida como o quarto maior produtor nacional do tubérculo, testemunhou um salto de 23,94% nos preços durante o mesmo período, levando o estado a alcançar a primeira posição no IPCA, com 0,87% de aumento em maio.

Menor oferta de batata

De acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) da Esalq/USP, a escalada dos preços da batata no mês passado pode ser atribuída à diminuição na oferta nacional, influenciada por fatores climáticos adversos.

"As altas temperaturas e as chuvas irregulares durante o período de plantio e de desenvolvimento das lavouras do Paraná impactaram negativamente a fitossanidade e a produtividade das áreas colhidas nesse primeiro mês [...] As catástrofes climáticas no Rio Grande do Sul impediram o início da colheita de Ibiraiaras (RS) em maio, o que acentuou a escassez e valorização do tubérculo no mercado, destacou o relatório do Cepea.