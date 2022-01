Brasil terá alta demanda por gerentes de projetos. Veja como se preparar

Uma pesquisa do Project Management Institute (PMI) – maior autoridade mundial em gerenciamento de projetos, que promove recursos e iniciativas voltadas para profissionais de projetos e agentes de mudança – alerta para a falta de profissionais, apesar do grande aumento da procura pela função.

Segundo o estudo “Talent Gap: Ten-Year Employment Trends, Costs, and Global Implications”, o aumento no número de empregos que exigem habilidades específicas e as taxas de aposentadoria criarão uma demanda global de 25 milhões de novos profissionais de projetos até 2030.

Para acompanhar essa demanda, o PMI estima que serão necessários 2,3 milhões de novos gerentes de projetos e agentes de mudança todos os anos. “Essa escassez de talentos pode representar um risco considerável para as organizações, já que elas precisam das equipes de projeto para implementar iniciativas estratégicas dentro do prazo e do orçamento alinhados enquanto se recuperam da pandemia”, alerta Ricardo Triana, diretor-geral do PMI.

Segundo o especialista, o Brasil, sozinho, deverá enfrentar uma escassez de 1,9 milhão de profissionais até 2030. “Isso significa que precisamos de profissionais que saibam de gerenciamento de projetos e, adicionalmente, treinar essas habilidades em outras pessoas que não necessariamente sejam gerentes de projetos, mas que vão fazer parte da entrega deles”, diz Triana.

Na videoentrevista acima, ele explica o papel de um gestor de projetos, mostra que é possível transitar em várias indústrias, e revela como esses profissionais podem se preparar para transformar ideias em realidade num mundo em constante transformação organizacional.

“A realidade não mudou. O que temos é um ecossistema de trabalho em ajuste e, para nos prepararmos para ele, precisamos de três coisas: de flexibilidade com um mindset ágil, de proatividade, e da ampliação de nossas habilidades para que tenhamos profissionais integrais”, destaca o executivo. Confira, no vídeo acima, a entrevista na íntegra.

Treinamento gratuito

Para os profissionais que buscam desenvolver habilidades de gestão de projetos, o PMI oferece o Kickoff, treinamento gratuito e online com duração de apenas 45 minutos. O Kickoff alia conceitos teóricos com conteúdo rápido e pode ser acessado em pt.perfectkickoff.com.