Na COP26, Brasil deve entrar em acordo para frear mudanças no clima

O Brasil planeja apoiar os esforços do Reino Unido para manter vivas as chances de limitar o aquecimento global a 1,5 grau celsius. Nesta semana, quando se dirigir a líderes de outros países, o ministro do meio ambiente do país, Joaquim Leite, deve apoiar a iniciativa que está sendo costurada na COP26 de restringir o aquecimento global em 1,5 graus.

O apoio sinalizaria uma mudança na política do governo atual em relação à mudança climática.