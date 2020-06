As redes sociais acordaram em polvorosa nesta sexta-feira (19). Tudo porque o aplicativo de mensagens WhatsApp parou de mostrar quando uma pessoa estava online ou quando havia sido vista por último, mesmo sem ela ter feito essa configuração previamente, e também deixou de mostrar quando outro usuário estava digitando uma mensagem. Uma pedra no caminho para os stalkers e curiosos de plantão ao redor do mundo.

Segundo relatos, o que aconteceu foi um bug. Procurada por EXAME, a empresa afirmou que “foi um problema pontual, que já foi resolvido” e reforçou que o envio de mensagens “não foi alterado”.

A falha foi apresentada tanto em celulares com o sistema operacional Android quanto em iOS e também na versão web do aplicativo.