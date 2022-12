Vivo fora do ar: Clientes reclamam nas redes sociais sobre instabilidade no sinal

A Vivo esteve fora do ar na manhã desta quinta-feira, 1, e causou muitas reclamações de usuários nas redes sociais. De acordo com a plataforma DownDetector, que monitora serviços digitais, o problema começou a ocorrer por volta das 09h30.

Segundo o portal TechTudo, as cidades que ficaram fora do ar foram: Belém, Belo Horizonte, Brasília, Brusque (SC), Campo Grande, Curitiba, Divinópolis (MG), Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Lages (SC), Natal, Olinda (PE), Recife, Rio de Janeiro, Rosário do Sul (RS), Salvador, São Bernardo do Campo (SP), São Paulo e Vitória da Conquista (BA).

De acordo com os clientes, o problema é tanto no sinal de celular, como no sinal de internet residencial. Algumas também reclamaram de instabilidade no app Meu Vivo. A empresa ainda não se posicionou.

Confira alguns relatos no Twitter: