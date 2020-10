Uber pede selfie para que usuário confirme uso de máscara contra covid-19

O recurso da Uber que pede para que o usuário envie uma selfie para confirmar o uso de máscara contra o novo coronavírus em corridas realizadas pela empresa começará a valer no Brasil nesta semana.

Segundo a empresa, a opção é “uma forma de utilizar o feedback dos parceiros para evitar que novas viagens comecem sem o equipamento, obrigatório em todas as viagens com o app, e tornar a plataforma cada vez mais segura”. A selfie precisará ser tirada somente se o usuário for reportado pelo motorista por não estar usando a proteção.

A verificação dos parceiros da Uber é obrigatória desde maio desse ano. A companhia afirma que 28 milhões de verificações foram feitas até o momento no aplicativo e a porcentagem de viagens que houve reclamações sobre alguém não estar usando máscara foi menor que 0,06%.

Em relação aos motoristas, a Uber afirma que “continuará a reembolsar seus motoristas parceiros pela compra de materiais de higienização e proteção pessoal até o final do ano em todo o Brasil”.