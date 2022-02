Ministro ucraniano quer que Zuckerberg corte redes sociais na Rússia

Depois de pedir (e conseguir) que o fundador da Tesla e SpaceX, Elon Musk, ajudasse a restabelecer a conexão de internet na Ucrânia, o vice-primeiro-ministro do país, Mykhailo Fedorov, agora instou Mark Zuckerberg, fundador da Meta, a interromper o acesso das redes sociais Instagram e Facebook no território da Rússia.

A autoridade ucraniana pediu que os usuários russos sejam banidos, enquanto a invasão militar seguir. "Mark Zuckeberg, enquanto você criou o metaverso, a Rússia arruina a vida real na Ucrânia!", escreveu Fedorov.

Veja abaixo o tweet do ministro ucraniano:

Mark Zuckerberg, while you create Metaverse — Russia ruins real life in Ukraine! We ask you to ban access to @facebookapp and @instagram from Russia — as long as tanks and missiles attack our kindergartens and hospitals! @Meta .

O bilionário da SpaceX, Elon Musk, disse no sábado que o serviço de banda larga por satélite Starlink da empresa está disponível na Ucrânia e a SpaceX está enviando mais terminais para o país, cuja internet foi interrompida devido à invasão russa.

"O serviço Starlink agora está ativo na Ucrânia. Mais terminais a caminho", tuitou Musk.

A declaração foi feita em resposta a um tweet de Fedorov que pediu a Musk que fornecesse ao país em apuros estações Starlink.

“@elonmusk, enquanto você tenta colonizar Marte – a Rússia tenta ocupar a Ucrânia! Enquanto seus foguetes pousam com sucesso do espaço - foguetes russos atacam civis ucranianos!" O vice-primeiro-ministro da Ucrânia, Mykhailo Fedorov, twittou.

@elonmusk, while you try to colonize Mars — Russia try to occupy Ukraine! While your rockets successfully land from space — Russian rockets attack Ukrainian civil people! We ask you to provide Ukraine with Starlink stations and to address sane Russians to stand.

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 26, 2022