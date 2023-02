Maior avião do mundo, destruído pela Rússia, ganha nova vida no Flight Simulator, da Microsoft

Se o mundo da aviação lamentou a destruição do Antonov AN-225, uma das maiores aeronaves do mundo, ainda no começo da guerra entre Rússia e Ucrânia, o Microsoft Flight Simulator anunciou hoje, 27, um alento aos aficionados por esse universo: o lendário avião poderá voar de novo, ao menos nos céus virtuais do game.

Considerado por quase 40 anos como a maior e mais pesada aeronave do mundo, o AN-225 era conhecido por voar suportado seis motores e colecionar uma série de recordes relacionados ao seu tamanho.

O gigante, que só teve dois exemplares construídos no final dos anos de 1980, possuía apenas uma das unidades em operação nos dias atuais. Sua destruição foi planejada pela Rússia durante a campanha de invasão à Kiev, que atacou diversos pontos estratégicos, inclusive a base da Antonov Airlines, onde estava o avião.

Embora a versão virtual do Antonov seja um produto extra e pago com dinheiro real, a Microsoft anunciou que vai destinar todo o lucro para a Antonov Company, que planeja concluir a montagem de estrutura sobressalente do AN- 225.

“Todo o lucro da venda do avião em Microsoft Flight Simulator vai para os esforços de reconstruir o avião ucraniano”, afirmou a Microsoft em nota.

Se os fãs do jogo apoiarem a ideia, em breve os ucranianos poderão tornar realidade o sonho de ver o Antonov AN-225 voltar a voar.