Google e Embratur firmam parceria para impulsionar PMEs do Turismo no Brasil

O Google e a Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo) anunciaram uma nova parceria voltada para a digitalização e impulsionamento dos negócios de pequenas e médias empresas (PMEs) do setor de turismo no Brasil. A colaboração, que inclui a capacitação de empreendedores para identificar tendências do mercado com o uso de ferramentas do Google, foi revelada durante o evento Google For Brasil, ocorrido em São Paulo na última terça-feira, 27.

Especialistas do Google conduzirão os treinamentos, com o suporte da Embratur Lab, frente de inovação da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo. O principal objetivo é facilitar a digitalização de PMEs do setor, especialmente aquelas que operam com atrações locais, como parques aquáticos, museus e passeios. A intenção é orientá-las para melhor gerenciar sua presença digital e expandir seus negócios por meio da internet.

Os cursos oferecerão orientações práticas, como manter atualizadas as informações no Perfil da Empresa no Google (painel que aparece quando alguém pesquisa por um serviço, experiência ou estabelecimento na Busca e no Google Maps). As empresas aprenderão a gerenciar dados como fotos, horários de funcionamento, contato e preço de ingressos e serviços. Adicionalmente, serão capacitadas para monitorar tendências de pesquisa de viagens com base em dados do Google, permitindo que orientem suas estratégias de acordo com o que as pessoas realmente procuram na região.

As empresas interessadas em participar podem se inscrever por meio deste link.

YouTube entra na estratégia

A parceria também inclui o apoio do Google à Embratur na promoção de destinos brasileiros no exterior por meio do YouTube Shorts. Essa colaboração envolve o compartilhamento de práticas eficazes para a produção de vídeos curtos desses destinos, com os primeiros vídeos focados no Rio de Janeiro e Florianópolis, que estarão disponíveis no canal do YouTube do Visit Brasil.

Com o intuito de facilitar o planejamento de viagens de ônibus no Brasil, o Google anunciou um novo recurso na ''Busca'' para passagens de ônibus de longa distância. Graças a uma nova parceria com plataformas de vendas de passagens e empresas de ônibus, a Busca passará a mostrar passagens de ônibus intermunicipais e interestaduais nos próximos meses.

Esse recurso permitirá aos usuários visualizar um resumo dos horários, companhias, duração da viagem e preços diretamente na Busca. Já estão cadastrados para mostrar na ''Busca'' as passagens disponíveis mais de cem empresas de ônibus e alguns dos maiores marketplaces de venda de passagem de ônibus, incluindo 123 Milhas, ClickBus e Quero Passagem. A nova experiência estará disponível no Brasil nos próximos meses.