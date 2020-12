DoorDash faz abertura de capital nesta terça e pode valer US$ 30 bilhões

Principal concorrente do Uber Eats nos Estados Unidos, o aplicativo de entregas DoorDash faz nesta terça-feira sua abertura de capital na Bolsa de Valores de Nova York. A empresa, que é líder no mercado americano, espera precificar as ações entre 90 e 95 dólares e levantar cerca de 3,1 bilhões de dólares.

A expectativa é de que a empresa alcance um valor de mercado de cerca de 30 bilhões de dólares, pouco menor que o da montadora Fiat Chrysler (32,9 bilhões de dólares). Após a precificação nesta terça, os papeis devem começar a ser negociados na bolsa na quarta-feira.

Fundado em 2013, o aplicativo DoorDash tem 49% do mercado de entregas de comida nos Estados Unidos, mais que o dobro dos principais concorrentes, o Uber Eats (22%) e o GrubHub (20%). Ao todo, o aplicativo tem 18 milhões de clientes que são atendidos por um exército de 1 milhão de entregadores. Cerca de 390.000 estabelecimentos estão conectados na plataforma do DoorDash, que atende não apenas restaurantes, mas também lojas do comércio.

Os Estados Unidos são o principal mercado do DoorDash, mas a startup também atua no Canadá e iniciou as operações na Austrália há pouco mais de um ano. A expectativa é que o dinheiro levantado com a abertura de capital ajude o aplicativo a chegar a mais países, além de crescer nos Estados Unidos.

Assim como outros aplicativos de entrega e empresas de comércio eletrônico, o DoorDash foi uma das empresas diretamente beneficiadas durante a pandemia do novo coronavírus, uma vez que as pessoas deixaram de comer em restaurantes e passaram a fazer mais compras sem sair de casa.

Nos nove primeiros meses de 2020, o faturamento do aplicativo chegou a 1,9 bilhão de dólares, mais de três vezes o faturamento do mesmo período do ano passado (587 milhões de dólares). Entretanto, nem o rápido crescimento ajudou os negócios a se tornarem lucrativos. A startup teve um prejuízo líquido de 149 milhões de dólares no período, embora menor do que o prejuízo de 533 milhões de dólares nos primeiros nove meses de 2019.

A abertura de capital no momento em que alguns países começam a receber as primeiras doses da vacina contra a covid-19, traz uma incerteza sobre o desempenho do aplicativo de entregas em 2021. As ações da concorrente GrubHub, por exemplo, acumulam uma queda de 19% desde meados de outubro, após uma alta de quase 180% desde março.

A empresa espera que o hábito de usar aplicativos para pedir comida ou fazer entregas de compras não seja passageiro e se estabeleça como uma nova forma de consumo entre os usuários.