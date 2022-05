Compass lança experiência no metaverso que resgata obras de arte roubadas

A Compass, empresa especializada em transformação digital por meio do uso de tecnologias, anunciou o lançamento do “The Stolen Art Gallery”, projeto que resgata obras de arte atualmente desaparecidas de mestres como Caravaggio, Cézanne e Rembrandt em uma experiência social e imersiva no metaverso, disponível no Google Play, na Apple Store e, em breve, na Meta Store.

A iniciativa, que entre no ar na quarta-feira, 25, propõe ao visitante reproduzir a sensação do presencial em um tour virtual, com a chance exclusiva de apreciar essas obras-primas que não estão disponíveis em nenhum outro local desde que foram roubadas de museus ao redor do mundo.

Ao baixar o aplicativo, desenvolvido pela Compass, os usuários navegam pela galeria com avatares personalizados, podendo interagir com outros visitantes e até mesmo realizar visitas com grupos de amigos.

A experiência, que pode ser conduzida por um audioguia, torna-se ainda mais única pela possibilidade de aproximar e admirar as peças em diversos ângulos, desvendando os detalhes de cada obra de arte via imagens em alta resolução.

O aplicativo foi inteiramente desenvolvido e implementado pela Compass em parceria com a GUT, agência de publicidade da marca, que trabalhou na concepção da ideia e conceito da campanha.

