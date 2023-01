Como criar ‘Comunidades’ no WhatsApp, recurso que permite reunir até 5 mil pessoas no app

O WhatsApp disponibilizou para os usuários brasileiros o recurso Comunidades, que permitirá criar grupos temáticos e enviar mensagens para até 5 mil pessoas.

As comunidades são uma nova maneira de organizar seus grupos do WhatsApp sob um guarda-chuva e conectar todos os membros do subgrupo, o que pode ser bastante útil para organizações que lidam com diferentes canais e interesse.

Confira abaixo como funciona o novo recurso do WhatsApp:

O que são ‘Comunidades’ do WhatsApp?

As comunidades fazem parte de uma nova aba no aplicativo — representada por um emoji de pessoas — e a ideia é que seja um agregador de grupos por assunto.

Quando criadas, cada comunidade pode ter até 50 grupos diferentes ou um limite máximo de 5 mil pessoas.

A empresa acredita que o recurso é uma forma de reunir espaços de serviços para seus usuários, como organizações de condomínios, escolas e ONGs, por exemplo. A proposta do WhatsApp é fazer com que as Comunidades enfrente os recursos de apps como Slack ou Teams.

Assim, se valendo da realidade em que grupos pessoais e profissionais se dividem entre o app da Meta e o de correntes, a empresa espera centralizar tudo em uma página só.

A vantagem que o WhatsApp afirma ter é a garantia de segurança fornecida pela criptografia de ponta a ponta.

Como funcionam as ‘Comunidades’ do WhatsApp?

As Comunidades funcionam como agregadores de grupos. É possível incluir até 50 grupos, que podem ter até 5.000 membros.

Somente administradores podem enviar mensagens no grupo de anúncios para notificar todos os membros da equipe.

Uma vez criada, é possível abrir enquetes dentro de conversas, chamadas de vídeo com 32 pessoas.

As mensagens dos administradores podem receber reações de emoji, mas somente eles podem criar novas postagens.

Como abrir uma Comunidade no WhatsApp?

No Android, toque na nova guia de comunidades na parte superior de seus bate-papos. No iOS, estará na parte inferior. Na tela, insira o nome da comunidade, a descrição e a foto da Comunidade.

O próximo passo será adicionar grupos existentes ou criar novos. Observe que, como administrador da comunidade, só é possível adicionar grupos que gerenciados pelo administrador, e não grupos dos quais é apenas membro.

É possível criar até dez novos grupos, cada um com seu nome e descrição. Ao terminar de adicionar ou criar os grupos, clique no ícone de marca de seleção verde para criar a nova Comunidade.

No último passo, convide novos membros, adicione mais grupos ou poste seu primeiro anúncio dando as boas-vindas a todos na nova comunidade.