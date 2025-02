China aprova reforma para integrar energia renovável ao mercado elétrico

O Comitê Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China, em 9 de fevereiro, a emissão de um documento que estabelece diretrizes para que a energia eólica, solar fotovoltaica e outras fontes renováveis passem a operar integralmente no mercado de energia elétrica. A tarifa de acesso à rede agora será definida pelo mercado, promovendo maior competitividade no setor.

Nova estrutura de preços para fontes renováveis

Além da integração ao mercado, a reforma prevê a criação de um mecanismo de liquidação de preços sustentáveis, diferenciando fontes já existentes e novas adições ao sistema. O objetivo é garantir um crescimento sustentável da indústria energética e equilibrar a oferta e demanda no setor elétrico.

Segundo um representante do Comitê Nacional de Desenvolvimento e Reforma, essa medida representa um avanço significativo na construção de um sistema elétrico baseado no mercado. A reforma equipara as novas fontes de energia a energia térmica a carvão, permitindo que todas operem sob as mesmas condições no mercado elétrico.

China expande comércio de energia renovável

A reforma também prevê:

Expansão do comércio de energia elétrica mercadológica

Aprimoramento das regras do mercado local

Alinhamento com as diretrizes nacionais para um mercado energético unificado

Nos últimos anos, a China avançou significativamente no desenvolvimento de fontes renováveis. Até o final de 2024, a capacidade instalada de geração de energia a partir de novas fontes atingiu 1,41 bilhão de quilowatts, representando mais de 40% da capacidade total de energia elétrica do país e superando a capacidade instalada de energia térmica a carvão.

Modelo dinâmico para tarifas de eletricidade

Um representante do Comitê Nacional de Desenvolvimento e Reforma destacou a necessidade de aprofundar a reforma da tarifa de eletricidade para novas fontes de energia. Atualmente, o modelo de tarifas fixas de acesso à rede não reflete completamente a oferta e demanda do mercado, nem distribui de forma justa a responsabilidade de regulação do sistema elétrico.

Com a expansão das energias renováveis, esses desafios se tornam mais evidentes, tornando urgente a implementação de um modelo dinâmico baseado em mecanismos de mercado.

Atualmente, o custo de desenvolvimento e construção de novas fontes de energia caiu significativamente em relação aos estágios iniciais. Ao mesmo tempo, os mercados de energia locais estão evoluindo rapidamente, criando condições favoráveis para a integração total das fontes renováveis ao mercado elétrico.