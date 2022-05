Visão ampliada

Grau de coerência

Escolher o tipo de armação dos óculos de grau é uma tarefa que não combina com pressa. Uma escolha às pressas pode comprometer seu visual por meses e meses — até sua próxima visita ao oftalmologista. Procura um tom mais sério? Aposte em modelos com cores sóbrias, como marinho, preto e versões tartaruga. Armações transparentes, lisas ou com hastes combinam com ambientes de trabalho mais descontraídos. Outra dica é apostar em modelos que misturem vários materiais, como metal e acetato. Tem uma queda por óculos bem chamativos? Compre vários, assim nem você nem todos ao seu redor vão se cansar de sua nova aquisição.

Formatos alinhados



Não basta comprar os óculos com a armação de sua preferência. É conveniente antes avaliar se o formato da peça vai bem com o de seu rosto. A combinação costuma ser feita por harmonia ou por contraponto. Quem tem o rosto mais arredondado pode ficar melhor com armações quadradas e retangulares, pelo contraste. Rostos ovais são os mais versáteis de todos: comportam os mais variados tipos de óculos, grandes e pequenos, redondos e quadrados. Aqueles com rostos mais quadrados podem apostar em modelos arredondados e com hastes que não destaquem as têmporas. E rostos mais triangulares, que afinam no queixo, pedem peças discretas, não muito robustas — formatos redondos e ovais são os mais indicados. Óculos mais delicados, com armação de metal, estão em alta, mesmo com formatos grandes e quadrados. Novamente, mais do que regras, essas são recomendações que podem ser quebradas de acordo com a criatividade e a segurança de cada um.

Visão de CEO

Uma seleção de óculos do grupo Marchon Eyewear para diferentes perfis de executivos

Esportista radical

→ Nike 7145

A charneira flutuante e a base leve imprimem um ar moderno ao visual. Os tons de cinza

e os detalhes em amareloneon quebram a monotonia.

→ Nike Show X3 Elite L

As lentes, sem emendas, oferecem uma linha de visão ininterrupta e ventilação à prova de embaçamento. E este modelo ainda diminui a luz brilhante.

Esportista de fim de semana

→ Lacoste 2905

Com hastes retas, também está disponível na cor preta com detalhes nas laterais. É o caso do crocodilo que virou sinônimo da marca Lacoste.

→ Lacoste 610SND

Da linha Active, tem lentes com um tom parecido com o das hastes, retilíneas, na cor chamada de “verde Lacoste”

Discreto

→ Zeiss 22102

O titânio responde pela leveza e pelo conforto do acessório e ainda pela grande resistência aos impactos. A armação retangular é sinônimo de praticidade.

→ Zeiss 22107SP

Com formato aviador, tem hastes metálicas finas de titânio e lente polarizada, que facilita a prática de esportes ao ar livre.

Ousado

→ Salvatore Ferragamo 2926

“Antiderrapantes”, as hastes finas e azuis impõem um toque jovial ao acessório, que não passa despercebido.

→ Salvatore Ferragamo 1030S

A armação tem formato retangular que combina com detalhes metálicos, como o icônico logotipo da Salvatore Ferragamo. Vintage e moderno.

Intelectual

→ Lanvin 2113

Disponível na cor preta com as hastes em prata, combina com qualquer visual. O formato oval confere um aspecto de “intelectual moderno”.

→ Lanvin 610S

A armação, de acetato, sustenta lentes que garantem proteção completa contra os raios UV. Com aspecto retrô, é um dos campeões de vendas da Lanvin.