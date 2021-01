Startup que calcula emissões de carbono espera faturar 25 vezes mais em 2021

Moda em vários setores, o cálculo das emissões de carbono virou prática também em shows. Em dezembro, uma live do DJ Alok mostrou à audiência que o evento havia liberado 140 toneladas — quantia a ser compensada com o plantio de 5.000 árvores.

No cálculo entraram emissões geradas com o transporte de funcionários e materiais, os geradores e a energia consumida por equipamentos como os canhões de laser típicos do DJ. A metodologia é da startup ZEG, fundada em 2018 para calcular tim-tim por tim-tim as emissões. O negócio está bombando: em 2021, a ZEG espera receitas de 17 milhões de reais, 25 vezes maior que a de 2020.