Confira os principais lançamentos do mês para empreendedores

LIVRO - Alcançando o impossível

Inspirado em casos reais, o escritor e palestrante Alex Bonifácio propõe um método para indivíduos comuns conquistarem objetivos improváveis com criatividade e coragem. O livro é um convite para que empreendedores olhem para a inovação sob um ângulo diferente.

SÉRIE - Passando o bastão

Logan Roy e seus quatro filhos controlam um dos maiores conglomerados de mídia do mundo. As amargas batalhas corporativas às vésperas da aposentadoria do patriarca dão o tom de Succession, um dos principais títulos no catálogo da HBO e aclamado pela crítica.

Série: Succession I Ano: 2022 (3a temporada) I Direção: Jesse Armstrong

LIVRO - Sem armadilhas mentais

Um dos best-sellers da escritora Brianna Wiest, 101 Reflexões Que Vão Mudar sua Forma de Pensar incentiva leitores a perceberem pensamentos nocivos que impedem o desenvolvimento e também a chegada ao tão esperado potencial máximo.

101 Reflexões Que Vão Mudar sua Forma de Pensar (Intrínseca) | Preço: R$ 49,90 I Páginas: 384