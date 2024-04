A hora e a vez dos assistentes digitais

A humanidade sempre teve um anseio por assistência. Não é à toa que a ficção científica tem tantos robôs e criaturas “de serviço”: do R2-D2 de Star Wars à simpática Rosie, de Os Jetsons, frequentemente esteve presente o desejo de uma entidade autônoma, capaz de fazer tarefas de maneira automática, simplificando nosso dia a dia. Graças à tecnologia de inteligência artificial (IA), esse tipo de ambição está saindo do campo do sonho e se tornando realidade: hoje, cada vez mais o uso de assistentes digitais movidos por IA está disseminado no cotidiano — e, se você ainda não usou um, provavelmente terá uma inteligência artificial para chamar de sua nos próximos meses.

Quem diz isso é a WGSN: em seu relatório de tendências para o ano de 2024, a consultoria trouxe os assistentes de IA como uma das principais novidades da temporada, destacando que “estão ajudando um consumidor sobrecarregado a lidar com tarefas mundanas, como procurar a casa dos sonhos, planejar uma viagem ou fazer compras pessoais”. “É uma tecnologia de personalização capaz de criar experiências únicas que vão atender às expectativas individuais”, complementa a gerente de contas da WGSN no Brasil, Daniela Penteado. “Graças a dados e análises sofisticadas, veremos inteligências artificiais capazes de prever, antecipar e atender desejos dos consumidores antes mesmo que eles sejam capazes de identificá-los.”

Não que a IA não faça parte da nossa vida há alguns anos — que o digam assistentes de voz como Alexa, Siri e Google Assistant, para ficar apenas em três exemplos. Mas há uma mudança significativa de uns tempos para cá. Mais especificamente desde novembro de 2022, quando a americana OpenAI lançou o ChatGPT e popularizou o conceito de inteligência artificial generativa. Mais do que apenas um serviço, a tecnologia roda a partir de módulos como o GPT-3 e o GPT-4, desenvolvidos pela mesma empresa e também disponíveis para uma série de startups criarem suas próprias IAs, com finalidades específicas para ajudar as pessoas.

A OpenAI, porém, não está só no mercado dos chamados LLMs (large language models, ou “grandes modelos de linguagem”, em bom português). Nomes como o Google (com o Gemini) e a francesa Mistral (com diferentes modelos nomeados a partir de sua marca principal) também se colocam nesse espaço, auxiliando companhias novatas e inovadoras a conversar com usuários em diferentes línguas — incluindo, claro, o português.

Amiga genial

É o caso, por exemplo, da espanhola Luzia: criada em abril de 2023, a startup já ajuda mais de 40 milhões de pessoas em todo o mundo em duas plataformas — um app próprio e também dentro do WhatsApp,­ como um contato que pode ser acionado a qualquer momento. “Luzia é uma boa fonte de informação, tutora e é capaz de escutar e transcrever suas mensagens de áudio para texto”, explica o CEO da companhia, Álvaro Martinez, um cientista da computação que passou por empresas como Deloitte e Amazon antes de empreender. Inicialmente lançada em espanhol, a IA ganhou uma versão que fala português em julho do ano passado e atingiu 1 milhão de usuários no Brasil em apenas quatro dias. “Hoje, o país é o nosso maior mercado”, comenta Martinez, sem abrir números específicos.

Além de escutar os áudios de usuários e transformá-los em texto, o sistema — turbinado pelos GPTs da OpenAI e outros modelos — também é capaz de traduzir textos em imagens, auxiliando turistas pelo mundo, ou sugerir receitas a partir de fotos de ingredientes. Usar o sistema hoje é gratuito, mas a empresa — que já captou 14,5 milhões de dólares em rodadas de investimentos com fundos como o Khosla Ventures — pretende faturar em interações com o mundo real.

“Na internet dos anos 2000, ninguém sabia monetizar apps. Estamos nessa era com a IA, mas imaginamos que vamos ajudar em aspectos na vida real, como pedir comida por aplicativo, e ganhar com uma fração dessas operações”, diz o CEO. “Queremos ajudar com todo tipo de tarefa. Só não somos capazes ainda de limpar sua casa, mas quem sabe um dia...”

Limpar a casa talvez seja difícil para um sistema computacional, mas já existem assistentes virtuais capazes de ajudar em tarefas cotidianas — como lavar a roupa ou preservar melhor os alimentos na geladeira. É o que acontece com a ThinQ, sistema criado pela LG e presente em diversos eletrodomésticos. “Nossa máquina de lava e seca, por exemplo, usa a tecnologia para reconhecer o peso e a densidade das roupas inseridas num tanque para entender o melhor tipo de lavagem e de uso dos produtos de limpeza”, explica Rodrygo Silveira, gerente de produtos de linha branca da LG.

Diante dessa gama de possibilidades, é importante tomar cuidado com o que se entende como IA, diz o executivo. “Depois do ChatGPT, muita gente pensa que é uma tecnologia que conversa com as pessoas, mas não é bem assim. Tem muita coisa dizendo que é IA no mercado, mas na verdade é só uma tecnologia de conectividade”, ressalta Silveira. “Muitas vezes, a IA vai trabalhar em silêncio, fazendo coisas pelo usuário sem ele nem saber, mas facilitando sua vida.”

A hora da estrela

Se a Luzia ouve o usuário, há quem busque ajudá-lo a escrever melhor — como a brasileiríssima Clarice.ai, cujo nome toma como inspiração a escritora Clarice Lispector. “É uma escritora que escreveu em vários gêneros e ainda tem um jogo de palavras com clareza, claríssimo. As pessoas gostam da homenagem”, brinca o CEO da startup, Felipe Iszlaji. Doutor em linguística computacional pela Unesp, ele criou a empresa em 2017, ainda sem utilizar os modelos de IA generativa: na época, alimentou o serviço com erros de português e desvios de estilo comuns, apresentando soluções e fazendo-o aprender com os padrões. Esse banco de dados deu origem às duas funções mais populares da Clarice: edição e revisão de textos, ajudando freelancers, produtores de conteúdo, estudantes e advogados, entre outros profissionais que trabalham com a palavra, não só com ortografia e gramática, mas também com aspectos de estilo, clareza e concisão. “Com poucos cliques, a Clarice consegue indicar o erro e uma substituição interessante, que pode ser aprovada ou não pelo usuário. Com esse recurso, a gente ajuda as pessoas e também treina um banco de dados para construir outro sistema”, diz Iszlaji.

A terceira e mais recente função da Clarice, a de redatora, ainda está em fase de construção, mas já disponível para uso. “Nossa ideia é ter um data set mais treinado para escrever em português melhor que o ChatGPT”, comenta o executivo, atualmente em busca de uma rodada de captação. Além de aplicativo e plataforma próprios, a Clarice também já tem disponível um plug-in para o Google Docs. Ao contrário da Luzia, porém, é preciso pagar para usá-la, com planos que variam de 38 reais a 75 reais por mês. Há ainda planos sob consulta para empresas — nomes como Globo e Sem Parar atualmente testam o serviço, na fase de prova de conceito.

Grandes esperanças

Os assistentes digitais não se concentram apenas em atividades corriqueiras. Há companhias interessadas em ajudar as pessoas a lidar com grandes objetivos, como uma viagem em família ou a compra de uma casa. Fundada em dezembro de 2022, a Wizzi nasceu como uma ferramenta para auxiliar agentes de turismo, mas depois percebeu que teria mais potencial ajudando os consumidores diretamente. Por meio de um questionário simples, é possível filtrar opções de lugares, levando em consideração aspectos como tempo, orçamento e até mesmo interesses específicos, como “curtir cervejas artesanais”. Ao final, além de sugerir vários planos de viagem, a empresa envia um roteiro personalizado com atividades.

“Sempre temos curadoria humana para filtrar as alucinações da IA enquanto não treinamos o sistema da melhor maneira”, explica Alexandre Rodrigues, fundador da Wizzi, que trabalhou por 15 anos no setor de turismo em agências de viagens. Ainda recente, o sistema hoje é capaz de cotar passagens e hotéis. No futuro, deve permitir personalizações dentro do roteiro e até mesmo ter um marketplace de guias de viagem, ajudando diversas pontas de uma indústria que representa 8% do PIB nacional.

Quem também tem foco tanto no consumidor quanto no mercado que representa é a Lastro, fundada em 2021 com a ambição de automatizar e facilitar processos no mercado imobiliário. Inicialmente, o produto era um software capaz de ajudar proprietários com muitos imóveis a deixar as planilhas para trás. Com o boom dos sistemas da OpenAI, a empresa passou a apostar na Lais, uma assistente que respondia dúvidas sobre compra, venda e aluguel de imóveis. “Era uma forma de entender quais oportunidades faziam mais sentido”, explica Allan Paladino, CEO da startup.

Hoje, a Laís é capaz de ajudar tanto quem busca um imóvel quanto os corretores. Na ponta do consumidor, faz o atendimento inicial, guiando o usuário entre quesitos, como número de dormitórios, valor do aluguel e preferências como piscina ou varanda. Ela também é capaz de filtrar apartamentos de acordo com a garantia desejada (seguro-fiança, fiador ou caução), gerando uma lista de imóveis potenciais. “Se o interessado engajar na conversa, uma tarefa que pode levar dias com um corretor é feita em apenas 10 minutos”, exemplifica Paladino. “Para o corretor também é interessante, porque ele só assume a conversa quando o cliente está mais interessado, evitando curiosos.”

O processo é gratuito — quem paga a conta são as imobiliárias, que reportam aumento de 30% a 80% na taxa de conversão depois da adoção da Laís. Além de uma taxa de instalação, os planos de adesão começam em 1.500 reais por mês. Em março, a assistente conversou com cerca de 40.000 pessoas, em 60 imobiliárias espalhadas pelo país. “É claro que tem um período de treinamento e adaptação, mas no geral os corretores adoram o produto porque percebem que o tempo deles se tornou mais produtivo”, destaca Paladino.

Também no meio do caminho entre o universo pessoal e profissional está a Assis, fundada em abril de 2023 para ajudar empreendedores individuais a prosperar. “É um profissional que muitas vezes começa a trabalhar com um hobby, vira empresário e não tem formação para lidar com diferentes aspectos do negócio, de marketing a vendas, passando por jurídico, financeiro e cobrança”, explica Raphael Machioni, CEO e cofundador da empresa. Filho de arquiteta, ele viu na família a inspiração para a assistente digital. “A primeira contratação que esse tipo de profissional faz é justamente um assistente, um faz-tudo capaz de ajudar em várias tarefas.”

Desde as primeiras interações, o sistema já trabalha em prol do empreendedor: é capaz de fazer um site simples para profissionais como fotógrafos, manicures ou professores de pilates. Além de um app próprio, que funciona como sistema de cadastro de clientes e de gestão interna, a Assis se integra ao WhatsApp do usuário, fazendo o primeiro atendimento. “Outra funcionalidade que as pessoas adoram é a de lembrar de cobrar os clientes, com textos personalizados, e de sugerir a hora certa de oferecer algo novo para quem já comprou antes”, diz Machioni, cuja empresa já captou 5 milhões de dólares com fundos como Canaan Ventures, CostaNova, Maya e Latitud.

Eu, robô

Como se pode perceber, no momento atual as inteligências artificiais são capazes de fazer muitas tarefas chatas e repetitivas. Conforme o tempo for passando, porém, é possível imaginar que elas se tornem substitutas dos humanos. “Se a IA vai escrever, desenhar e falar por você, minha preocupação é que, quando chegar o momento em que ela fizer tudo isso, o que é que a humanidade vai fazer?”, questiona Carlos Affonso de Souza, professor de direito na UERJ e diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro (ITS-Rio).

A maioria das empresas ouvidas para esta reportagem aposta mais numa abordagem de copiloto, com a IA servindo para auxiliar os humanos. “Não acredito que a IA vai escrever um texto de ficção. A Clarice é um copiloto para fazer as pessoas se preocuparem menos com ortografia e gramática, não cometerem erros de estilo e prestarem mais atenção justamente nos argumentos ou na graça do texto”, afirma Felipe Iszlaji.

Mas há quem não pense assim: em uma entrevista recente, Sam Altman, CEO da ­OpenAI, descreveu o potencial da tecnologia em termos de personalização, sonhando com uma IA que pudesse cuidar de sua caixa de e-mails, lendo e respondendo mensagens de maneira customizada. “À medida que essa evolução acontece, o assistente fica melhor, mas abre-se uma porteira para customizar tudo: a IA pode não só substituir o lado intelectual e criativo como também radicalizar as pessoas: se hoje a gente se preocupa com bolhas de quem pensa igual a gente, daqui a pouco só vamos falar com máquinas projetadas para refletir o que pensamos”, projeta o diretor do ITS-Rio.

Em compensação, Affonso acredita que as pessoas estão mais estruturadas para lidar com esse debate sobre sociedade e uso de dados do que estavam quando surgiram as redes sociais. “Ao contrário do otimismo que havia numa época de Primavera Árabe, por exemplo, hoje o cenário é de certo ceticismo com a tecnologia, um olhar mais desconfiado”, diz. “Aqui, há uma oportunidade para empreendedores mostrarem utilidades genuínas e benéficas, com riscos controlados. É um ambiente em que as empresas vão precisar navegar.”

No entanto, é importante lembrar que a tecnologia de inteligência artificial tem evoluído de maneira exponencial — não só por avanços computacionais mas também porque ela é capaz de aprender com seu próprio funcionamento. Outra forma é entender como a tecnologia já tem sido utilizada em campos regulados, como a psicologia. Serviços como Wysa e Character.a, somente em inglês, buscam funcionar como assistentes de “saúde mental” 24 horas por dia.

“Toda vez que falarmos de IA, vai ser importante pensar em desafios como ética, responsabilidade, transparência e segurança”, pontua Daniela Penteado, da WGSN. Para lidar com tantas dificuldades, não chega a ser inesperado que comece a surgir, nos próximos tempos, uma pressão regulatória em torno da tecnologia. Para Carlos Affonso, porém, o horizonte é menos nublado do que parece. “Assim como na questão dos dados, a pressão regulatória vai se construir a partir do que já vivemos com as redes sociais”, diz ele, que vê pelo menos uma vantagem no paradigma futuro. “Ao contrário das redes sociais, em que regular a produção de conteúdo é um desafio pela descentralização, na inteligência artificial tudo é centralizado e as possibilidades de controle são mais afuniladas. Mas será um desafio de qualquer maneira.”