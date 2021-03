Sua empresa precisa de um site? Esta empresa oferece ferramenta de graça

A multinacional GoDaddy ampliou uma campanha para ajudar pequenos negócios durante a pandemia. Como parte da sua iniciativa #OpenWeStand (#NosMantemosAbertos), a empresa disponibiliza a pequenas e médias empresas ferramentas de construção de sites a custo zero.

Além disso, a companhia oferece a assinatura gratuita do pacote de marketing digital, que permite fazer campanhas de e-mail e posts em mídias sociais, até o final de abril.

“Mais do que nunca, a presença na Internet pode fazer a diferença e ajudar um negócio a se manter ativo e engajado com os clientes, especialmente nesses momentos difíceis”, diz Beto Santos, diretor da GoDaddy no Brasil.

A empresa também tem disponibilizado pelo YouTube aulas sobre como usar os serviços e produtos que está oferecendo gratuitamente. A ideia é ajudar a treinar os empreendedores que têm pouca experiência com vendas no mundo digital.