Pronampe: crédito não saiu? Veja outras linhas disponíveis para PMEs

Na semana passada, as pequenas empresas brasileiras puderam voltar a acessar a linha de crédito do Pronampe (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) nos grandes bancos brasileiros. O governo espera que sejam liberados 14 bilhões de reais para microempreendedores individuais (MEIs) e micro e pequenas empresas.

O valor, apesar de ajudar muitos negócios com o fluxo de caixa durante a crise, ainda está bem abaixo do necessário para manutenção das PMEs brasileiras. Cálculo da FGV estima que existe uma lacuna de 202 bilhões de reais em crédito para as micro e pequenas empresas brasileiras, que são responsáveis por 30% da riqueza anual gerada pelo Brasil.

Essa lacuna gera uma verdadeira corrida dos empreendedores aos bancos. Na primeira fase do Pronampe, em que foram emprestados 18,7 bilhões de reais em créditos, os recursos se esgotaram rapidamente, contemplando um total de 211.000 empresas. Em menos de um mês, o limite do programa havia sido atingido. Em alguns bancos, como Banco do Brasil e Itaú, o limite foi atingido em menos de uma semana.

Nesta segunda fase do programa, nenhum dos bancos atingiu sua cota máxima de empréstimos ainda. Veja aqui como solicitar o crédito. Mas caso sua empresa não seja contemplada pela linha, há outras opções disponíveis no mercado.

Para ajudar os empresários, o Sebrae tem reunido as principais linhas de crédito anunciadas pelas instituições financeiras do país. Com base no documento elaborado pela Unidade de Capitalização e Serviços Financeiros do Sebrae no dia 21 de agosto, EXAME selecionou as principais linhas de crédito oferecidas pelos bancos públicos e privados de abrangência nacional. Confira abaixo:

Banco do Brasil

1 – Prorrogação Especial Covid-19

Finalidade: prorrogação extraordinária do vencimento de duas parcelas para as linhas de crédito: BB Giro Digital, BB Giro Empresa e BB Financiamento

Público-alvo: clientes do banco adimplentes

Mais informações: pelo site

2- BB Giro Digital

Finalidade: capital de giro

Público-alvo: empresas com faturamento anual igual ou inferior a um milhão de reais. Se aplica ao comércio, indústria, serviços, cooperativas, associações e MEIs

Carência: até 90 dias

Prazo total: até 24 meses

Limite do crédito: varia para cada cliente

Mais informações: pelo site

3 – BB Giro Empresa

Finalidade: capital de giro

Público-alvo: empresas com faturamento anual igual ou inferior a um milhão de reais. Se aplica ao comércio, indústria, serviços, cooperativas e associações

Taxas: a partir de 0,84% – encargos de acordo com o perfil de risco

Carência: até 90 dias

Prazo total: até 36 meses

Limite do crédito: varia para cada cliente

Mais informações: pelo site

4 – Antecipação de Crédito ao Lojista – ACL

Finalidade: antecipação do valor das vendas da empresa com cartões de crédito Elo, Visa e MasterCard

Público-alvo: estabelecimentos afiliados a maquininhas da Cielo, Rede, Getnet e/ou Vero, inclusive profissionais liberais e pessoas físicas com atividade comercial ou de prestação de serviços

Taxas: a partir de 0,68% ao mês

Prazo total: até 12 meses

Mais informações: pelo site

Caixa Econômica Federal

1 – Especial Capital de Giro – Fampe

Finalidade: capital de giro

Público-alvo: microempreendedor individual (MEI), micro empresa (ME) e empresa de pequeno porte (EPP)

MEI

Taxa: 1,59% ao mês

Carência: 9 meses

Prazo total: 24 meses (após a carência)

Limite da operação: 12.500 reais

ME

Taxa: 1,39% ao mês

Carência: 12 meses

Prazo total: 30 meses (após a carência)

Limite da operação: 75.000 reais

EPP

Taxa: 1,19% ao mês

Carência: 12 meses

Prazo total: 36 meses (após o período de carência)

Limite da operação: 125.000 reais

Mais informações: pelo site

2 – GiroCAIXA FGI – PEAC

Finalidade: capital de giro

Público-alvo: empresas com faturamento anual superior a 360.000 reais e inferior a 30 milhões de reais

Taxas: a partir de 0,63% ao mês

Carência: de 9 a 12 meses

Prazo total: de 36 a 60 meses

Garantias: aval do sócio + Fundo Garantidor de Investimentos, do BNDES

Mais informações: pelo site

3 – Caixa Hospitais

Finalidade: capital de giro

Público-alvo: pessoa jurídica

Taxas: 0,80% ao mês para operações com prazos de até 60 meses. Para prazos de até 120 meses, a taxa é de 0,87%

Mais informações: no site, no Internet Banking ou no telefone 0800 726 0505

4 – Giro Caixa Fácil (recursos da Caixa)

Finalidade: capital de giro

Carência: de 60 dias a 6 meses

Prazo total: 60 meses

Limite do crédito: 2 milhões de reais

Mais informações: no site, no Internet Banking ou no telefone 0800 726 0505

Bradesco

1 – Capital de Giro – Simples

Finalidade: capital de giro

Público-alvo: empresas com faturamento igual ou menor a 3,6 milhões de reais

Taxas: a partir de 1,46% ao mês

Carência: até 90 dias

Prazo total: até 36 meses

Limite do crédito: até 200 mil reais

Mais informações: pelo site

2 – Giro Fácil Bradesco

Finalidade: compra de matéria-prima, investimento em estoque e capital de giro

Público-alvo: correntistas do banco

Carência: até 180 dias

Prazo total: até 6 anos

Mais informações: pelo site

3 – Antecipação de recebíveis

Finalidade: a antecipação de recebíveis de pessoas físicas e jurídicas

Público-alvo: empresas

Taxa: a partir de 1,31% ao mês

Prazo total: de acordo com valor antecipado

Mais informações: pelo site

4 – Capital de Giro – Folha de Pagamento

Finalidade: crédito para folha de pagamento

Público-alvo: empresas com faturamento entre 360.000 reais e 10 milhões de reais por ano

Taxa: a partir de 3,75% ao ano

Carência: até 6 meses

Prazo total: até 36 meses

Mais informações: pelo site

5 – Reorganização Financeira

Finalidade: linha de credito exclusiva para reorganização financeira de operações de crédito sem garantias ou com garantia de aval

Público-alvo: empresas

Taxa: de acordo com cliente

Carência: até 60 dias

Prazo total: até 60 meses

Valor máximo: 1 milhão de reais

Mais informações: pelo site

6 – BNDES Giro

Finalidade: manutenção e geração de empregos

Público-alvo: MEIs, empresas que faturam até 90 milhões de reais por ano e, até 30 de setembro, empresas com faturamento de até 300 milhões de reais por ano

Taxas: TLP ou Selic + 1,25% ao ano + spread do banco

Carência: de até 12 meses

Prazo total: até 60 meses

Limite da operação: até 70 milhões para uma mesma empresa, com limite de 20 milhões por operação

Mais informações: agências do Bradesco e pelo site

7 – Capital de Giro APL

Finalidade: capital de giro de micro, pequenas e médias empresas

Público-alvo: empresas correntistas do banco e participantes do programa Arranjos Produtivos Locais

Taxa: de acordo com cliente

Carência: de até 120 dias

Prazo total: até 36 meses

Limite da operação: de acordo com cliente

Mais informações: agência do Bradesco ou pelo site

8 – Microcrédito Produtivo Orientado

Finalidade: adquirir bens e equipamentos ou fazer pequenas reformas

Público-alvo: MEIs (informais e formais) e empresas com faturamento de até 200.000 reais por ano

Taxa: entre 2,79% e 3,89% ao mês

Carência: de 15 a 59 dias corridos

Prazo total: de 4 a 24 meses

Limite da operação: 21.000 reais

Mais informações: pelo site

Itaú

1 – Fundo Emergencial de Crédito

Finalidade: garantir o salário do funcionário até 2 meses

Público-alvo: clientes do Itaú com faturamento entre 360.000 reais e 10 milhões

Taxas: 3,75% ao ano

Carência: 6 meses

Prazo total: 30 meses

Mais informações: pelo site

2 – Capital de Giro

Finalidade: capital de giro

Público-alvo: micro e pequenas empresas

Carência: 90 dias

Prazo total: até 54 meses

Garantias: recebíveis de cartão, duplicatas e aplicação financeira

Mais informações: pelo site

Santander

1 – UseCasa – crédito com garantia de imóvel

Finalidade: uso livre

Público-alvo: pessoa física e jurídica com imóvel

Taxa: 0,94% ao mês

Carência: não há

Prazo total: de 1 a 20 anos

Limite da operação: de 30.000 a 2 milhões de reais

Garantia: imóvel comercial ou residencial

Mais informações: pelo site

BNDES

1 – BNDES Crédito Pequenas Empresas

Finalidade: manutenção ou geração de empregos

Público-alvo: MEIs e empresas com faturamento de até 300 milhões de reais por ano

Carência: até 2 anos

Prazo total: até 5 anos

Limite do crédito: até 70 milhões de reais

Mais informações: pelo site

2 – Programa BNDES Crédito Cadeias Produtivas

Finalidade: capital de giro

Público-alvo: empresas âncoras com receita igual ou superior a 300 milhões de reais, que repassarão os recursos para as empresas de menor porte da sua cadeia produtiva

Taxa: Selic + 1,1% a.a. + risco de crédito

Carência: até 2 anos

Prazo total: até 5 anos

Mais informações: pelo site

FINEP – Inovação e Pesquisa

1 – Crédito para Reconversão Industrial

Finalidade: apoiar transformação de fábricas para a produção de itens necessários ao combate à coivid-19

Público-alvo: empresas de todos os portes

Taxas: TJLP + 0,55 ao ano

Carência: até 24 meses

Prazo total: até 72 meses

Mais informações: pelo site

2 – Crédito para desenvolvimento e escalonamento de dispositivos médicos

Finalidade: financiar iniciativas que busquem desenvolver, otimizar e escalonar dispositivos de atenção à saúde utilizados em UTIs

Público-alvo: empresas de todos os portes

Taxas: TJLP + 0,5% ao ano

Carência: até 48 meses

Prazo total: até 144 meses

Mais informações: pelo site

3 – FINEP Aquisição Inovadora Saúde

Finalidade: financiar aquisição de dispositivos essenciais para as instituições de saúde no combate à covid-19

Público-alvo: empresas de todos os portes, especialmente hospitais privados e Santas Casas

Taxas: TJLP + 4% ao ano

Carência: até 24 meses

Prazo total: até 120 meses

Mais informações: pelo site