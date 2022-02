LinKapital reúne mais de R$ 22 milhões para 'reinventar os empréstimos'

A LinKapital é uma fintech de crédito criada há menos de um ano para oferecer novas alternativas de financiamento para pequenas e médias empresas. Funciona da seguinte forma: de um lado, reúne os investidores de crédito privado; do outro, oferece empréstimos com condições personalizadas – com prazos e taxas de juros ajustadas para cada perfil. Após a primeira rodada de securitização concluída, foram levantados 22,2 milhões de reais para cerca de 80 operações em 2022.

Essa primeira movimentação foi capitaneada pela gestora independente Augme Capital, por meio do fundo Warehouse, e será focada em companhias que têm faturamento anual de 2 milhões de reais a 100 milhões de reais. Todo o sistema da LinKapital está baseado em uma plataforma que reúne mais de 600 informações de diferentes origens, como Receita Federal, judiciário cível e trabalhista, juntas comerciais e cartórios de protestos (além de dados fornecidos pelos clientes).

“É um contraponto ao crédito padronizado dos grandes bancos, onde as ofertas são definidas antes e o cliente apenas aceita ou não. No nosso caso, oferecemos oportunidades segundo características do negócio. Um crédito que faça sentido para o empresário”, afirma Hector Benitez, CTO da fintech. Depois de analisar automaticamente o crédito, o solicitante pode optar por quatro financiamentos: aval dos sócios, desconto de recebíveis, receita recorrente ou garantia de imóvel.

No fim das contas, todos os empréstimos se transformam em produtos de investimento com renda fixa e crédito privado, com opções de Securitizações Financeiras e FIDC (Fundos de Investimento em Direitos Creditórios), que têm remunerações maiores que a renda fixa tradicional. De acordo com a LinKapital, os benchmarks adotados para esses fundos serão CDI ou IPCA, dependendo do colateral. Além disso, a parte dos ganhos podem ser revertidos a instituições beneficentes.

“Esta modalidade de investimento é muito comum em economias mais desenvolvidas. Nos EUA, por exemplo, mais de 80% do crédito é negociado no mercado financeiro. Aqui, esse movimento ainda é incipiente”, diz Renato Hersz, CEO da LinKapital. Para o executivo, a fintech deverá superar a marca de 300 clientes ainda neste ano, quando a carteira de crédito deverá chegar a 100 milhões de reais. Para 2023, a expectativa é triplicar de tamanho em relação ao período anterior.

