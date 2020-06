Fabio Porchat vai fazer propaganda gratuita para pequenas empresas

O ator e apresentador Fabio Porchat lançou nesta segunda-feira, 1, um novo projeto que tem o objetivo de ajudar pequenos e microempresários afetados pela pandemia do novo coronavírus. Ele pretende selecionar algumas empresas e gravar peças publicitárias para divulgação, tudo de forma gratuita.

A iniciativa recebeu o nome de Divulga Porchat, e Fabio lançou o projeto enquanto participava do programa Encontro com Fátima Bernardes. “Percebi que os pequenos e microempresários estão sentindo muito isso [os efeitos da crise] e que às vezes precisam dar uma mãozinha, e eu resolvi dar essa mãozinha”, comentou ele.

Para participar do processo de seleção é necessário que as empresas tenham CNPJ, uma plataforma de venda online (site, aplicativo ou rede social), um produto já existente no mercado e precificado. Então basta enviar um e-mail para divulga@fabioporchat.com.br com vídeo ou foto para “convencer” Porchat de que ele deve fazer a propaganda.

Após a seleção o apresentador irá gravar vídeos divulgando os produtos para que as empresas utilizem em suas redes sociais e também irá fazer a divulgação em suas redes sociais. Ele reforçou que irá fazer um contrato comercial, como é feito com grandes empresas, definindo quantidade de stories para o Instagram e publicações a serem feitas.

Os interessados podem enviar um e-mail com todas as informações até as 11h desta terça-feira, 2.