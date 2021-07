26 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

Muitas associações e empresas estão organizando eventos online para empreendedores e pequenas empresas que estão precisando se reinventar na pandemia, seja para auxiliar na criação de novos negócios, ou para melhor gerenciar uma companhia já existente. Para facilitar a busca para quem procura atividades online, EXAME preparou uma lista de eventos e cursos que vão acontecer ao longo da semana.

Entre os cursos online pensados para este momento está um desenvolvido pela EXAME Academy. No curso online, empreendedores de todos os setores aprendem sobre práticas de liderança e inovação.

Confira a lista de eventos empreendedores da semana

1- Painel Conexão Evnts: O futuro é feminino e interseccional

Quando: 21 de julho, às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O Conexão Evnts acontece nos dias 19, 20 e 21 de julho e traz networking e insights valiosos de grandes referências do mercado de startups e inovação. O evento online e gratuito traz nomes de empresas como iFood, Rappi, Sympla e Carrefour. Na quarta-feira, dia 21 de julho, o evento traz uma palestra sobre o futuro feminino e interseccional com a especialista em capacitação de pessoas com diversidade e inclusão, Carine Roos. Além de já ter capacitado mais de 12 mil mulheres, a profissional é CEO e fundadora da Newa, consultoria de diversidade e inclusão para empresas e organizações.

2- PPA, LDO, LOA: Planejamento, elaboração e utilização estratégica

Quando: 21 de julho, às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Gove, startup que trabalha para transformar o jeito que gestores públicos municipais tomam suas decisões diárias baseadas em dados, reunirá grandes especialistas do Setor Público no evento “PPA, LDO, LOA: Planejamento, elaboração e utilização estratégica”, para dar dicas práticas e levantar pontos de atenção na reta final de elaboração desses materiais para os municípios brasileiros. O evento será gratuito e terá a participação de Beth Jucá, secretária de Estado de Desenvolvimento Social no Governo do Estado de Minas Gerais e ex secretária de planejamento e gestão de Juiz de Fora (MG), Fúlvio Albertoni, especialista Gove em finanças públicas e ex secretário da Fazenda Juiz de Fora (MG), e Tarcísio Cintra, ex secretário de Finanças da Prefeitura de Campinas (SP) e professor na PUC Campinas.

3- Live MCM e Fórum LGBTIA+: ESG e os 10 compromissos do Fórum

Quando: 22 de julho, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: não é necessário se inscrever. Transmissão pelas redes sociais da MCM Brand Experience

Por meio da live atrelar a importância do ESG e de assumir os 10 compromissos do Fórum LGBTIA+ como instituição. Mostrar na prática a importância da sustentabilidade, da inclusão, da diversidade e da responsabilidade social na organização. Porta-vozes: Mônica Schimenes, CEO da MCM Brand Experience, e Reinaldo Bulgarelli, secretário executivo do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+.

4- Como Preparar a Liderança do Futuro

Quando: 22 de julho, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O evento faz parte de uma série de lives da plataforma Qualifica Cursos disponibilizada para alunos do MBA e para o público no geral, e tem como principal objetivo trazer uma visão prática dos desafios e experiências vividas pelos líderes nas organizações. Além de ser uma oportunidade de compartilhar estratégias e ampliar a visão de recém líderes e introduzir a dinâmica das organizações aos profissionais que buscam atuar em cargos de liderança.

5- Agrovoice - mulheres do agronegócio

Quando: 21 de julho, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Rede Agromulher, fundada por Vanessa Sabioni, irá realizar, na próxima quarta-feira, o quinto debate sobre mulheres do agronegócio. Trazendo a mulher pecuarista como foco, a live irá abordar os desafios e oportunidades na empresa familiar agrícola

6- Live: Impactos do Fiagro nas atividades rurais

Quando: 22 de julho, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Os advogados Fernando Zilveti, Marcela Cavallo e Renato Borelli, da Zilveti Advogados, debatem sobre o sancionamento da lei de Fiagro, explicando o que é e como deve funcionar o Fiagro, aspectos tributários e reflexos nas atividades rurais.

7- NoFront faz 3: construindo uma nova era

Quando: 12 a 25 de julho, das 17h às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Evento de comemoração do aniversário de 3 anos da NoFront - plataforma de empoderamento financeiro fundada pela economista e mestra em economia mundial, Gabriela Chaves. A programação será composta por aulas gratuitas de educação financeira, sustentabilidade artística e monetização, pocket shows de MC Soffia, Obigo, mesas com Ice Blu e KL Jay (Racionais MC's) e conversas com especialistas.

8- Semana do Vendedor B2B

Quando: 19 a 22 de julho

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Do dia 19 ao dia 22, a Ploomes vai promover a Semana do Vendedor B2B, que vai trazer diversos especialistas para debater técnicas de vendas, como desenvolver inteligência emocional para lidar com grandes negociações e o que é necessário para se tornar um vendedor fora da curva. No dia 19, a palestra é sobre técnicas de prospecção, com Théo Orosco, CEO da Exact Sales, e Diego Cordovez, cofundador da Meetime. No dia 20, é a vez do Octavio Garbi, Head de Vendas da Ploomes, e Odair Behnke, Gestor de Operações com o Mercado da WK Sistemas, falarem sobre técnicas de negociação. Dia 21 o tema é carreira em vendas, com os palestrantes Camely Rabelo, cofundadora da Escola Exchange, e Thiago Gabri, cofundador do Guia Não Previsível. Para fechar a semana de eventos, no dia 22 Aaron Ross, CEO da Receita Previsível, e Ricardo Jordão, fundador da BizRevolution, falam sobre inteligência emocional.

9- Primeiros Passos na Programação

Quando: 19 a 22 de julho

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A escola de desenvolvimento web Trybe realizará a quarta edição do curso Primeiros Passos na Programação. As aulas serão gratuitas, ministradas por pessoas instrutoras e especialistas da Trybe, e estarão disponíveis ao vivo pelo canal da escola no YouTube entre os dias 19 e 22 de julho. O principal objetivo é ensinar os conceitos fundamentais a interessados sem conhecimento em programação.

10- A tecnologia a favor do combate à desigualdade social

Quando: 20 de julho, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Adobe e a Gerando Falcões, plataforma que atua em rede para acelerar o poder de impacto de líderes de periferias e colocar a desigualdade social das favelas no museu, estarão juntas em uma live gratuita e ao vivo para debater sobre tecnologias e estratégias digitais que ajudam a combater a desigualdade social no Brasil.

11- Cursos EBAC

Quando: 19 a 25 de julho

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A EBAC Cursos Online abriu as inscrições para uma série de cursos digitais e webinars gratuitos. Na lista de cursos estão criação de game art, motion design, entre outros.

12- Qual é a agulha e linha perfeita para produção de Jeans?

Quando: 20 de julho, a partir das 19h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Anualmente, a Coats produz linha suficiente para aplicação em 8 bilhões de calças jeans, uma para cada pessoa no planeta. Com entendimento sobre os desafios dessa indústria, a fabricante líder mundial em linhas industriais apresentará, com a Singer, companhia líder mundial em máquinas de costura, as melhores soluções em agulhas e linhas para produções em jeans.

13- Curso: UX Design Training Program

Custo: gratuito

Inscrições: até 21 de julho, pelo link

O Brivia anuncia a criação do UX Design Training Program, programa de formação em design de experiência destinado a estudantes de design e publicidade e propaganda ou interessados na área que estejam no último ano do ensino médio. Durante 60 dias, os selecionados terão acesso a conteúdos disponibilizados de forma online e serão mentorados pelo time de UX Design do Brivia. Após a finalização do curso, os estudantes com melhores resultados terão a oportunidade de estagiar na área de UX Design do grupo.

14- Agro Talks - Inovação no Agronegócio

Quando: 21 de julho, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Vertical Agronegócios da Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE) reúne empresas que atuam no setor das agrotechs e irá promover um debate online sobre inovações no agronegócio. Participam como palestrantes Diogo Machado, co-fundador & CMO da Quiron Agrodigital, e Clarissa Stefani, coordenadora do Programa Agroinovação SC. O evento será mediado por Xisto Souza, vice-diretor da Vertical Agronegócio. A transmissão será via Youtube da ACATE

15- Workshops Le Wagon x Hacking.Rio

Quando: a partir de 19 de julho, das 13h às 14h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O Hacking.Rio, a maior hackathon da América Latina, em parceria com a escola de programação e ciência de dados Le Wagon Brasil, está proporcionando uma temporada com nove workshops e três palestras online, que terá início no dia 19 de julho. O evento é gratuito e é direcionado para quem deseja aprender mais sobre o mercado digital e empreender na área. Os participantes aprenderão noções básicas de HTML, CSS, Back-end, Javascript, Data Science e Product Design com foco em UX e UI.

16- Conecta, Brasil!

Quando: 20 e 11 de julho, das 9h às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Programação inclui feira virtual reunindo 25 startups, painéis de debates e, ainda, o Demoday. Evento marca o encerramento da 1ª edição do programa Conecta Startup Brasil, uma ação conjunta entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, a ABDI, a Softex e o parceiro executor, o CNPq. Integram a pauta de encontro uma apresentação sobre o cenário de ESG, Economia Verde e Inovação no Brasil, um painel sobre Inovação Aberta e os desafios da cultura corporativa e a palestra “Super apps e movimento de aquisição de startups por grandes empresas”.

17- Trabalho híbrido: como preparar sua empresa para voltar ao escritório

Quando: 20 de julho, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Roberta Vasconcellos, CEO do BeerOrCoffee, recebe Nathália Tavaroni, People & Management Manager da Ambev, para debater novos formatos de trabalho, estratégias mais seguras, eficazes e sustentáveis. Elas desvendarão o universo dos escritórios sob demanda e o OfficePass, uma espécie de escritório por assinatura. O BeerOrCoffee, é a maior plataforma de coworkings e escritórios sob demanda do país, com cerca de 1,1 mil espaços em 160 cidades brasileiras.

18- ESG - Strategy & Governance

Quando: 22 de julho, das 14h às 15h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O inovabra habitat, espaço de coinovação do Bradesco, preparou um evento para debater os desafios estratégicos do tema em relação aos diferentes públicos: conselho, executivos, colaboradores, investidores, comunidade, mídia, analistas financeiros, entre outros. A série de painéis do ESG - Strategy & Governance será mediado por Tiago Grandi, diretor da Strategy Tools Brasil e contará com a participação de Maria Maisuradze, fundadora e CEO da Education for Sustainability e de Renato Franklin, CEO da Movida e Conselheiro Emérito da Capitalismo Consciente Brasil.

19- Webinar: Reputação é a nova moeda

Quando: 20 de julho, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Voltado para empreendedores de startups e empresas de tecnologia, o webinar organizado pela MOTIM - primeira aceleradora de reputação e gestora de posicionamento do mundo - irá mostrar como é possível transformar a reputação na nova moeda para o crescimento dos negócios. Hoje a reputação de uma marca do segmento de tecnologia e inovação representa 43% do seu valor de mercado. O evento contará com a participação do sócio-fundador e COO da aceleradora, Silas Colombo; o sócio e CEO, Gabriel de Oliveira; além da Brand Manager, Marina dos Anjos.

20- Promoções Falsas: como funcionam e como proteger sua reputação e seus consumidores

Quando: 21 de julho, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A internet se tornou um grande shopping center e os consumidores estão sempre à procura da próxima grande promoção. O problema está aí, as ofertas são tão atrativas que promoções falsas passam batido para muita gente. Esse problema tende a piorar com os grandes eventos de consumo como a Black Friday e o Natal. Com um mercado cada vez mais digital, você está preparado para lidar com esses anúncios falsos que prejudicam o seu cliente e a sua marca?

Venha conversar com os especialistas da Axur e da Azion, Fábio Ramos, Nylo Pereira, Rodrigo Costa e Jonas Ferreira, para tirar suas dúvidas e entender melhor como você pode ajudar a tornar a internet um lugar mais seguro.

21- Jornada Tech - Express

Quando: 21 e 22 de julho, das 16h às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Em março deste ano, a Clicksign, empresa de assinaturas eletrônicas, e parceiras de diversas instituições de ensino pelo país realizaram a primeira edição do evento online com 4 dias de duração, ‘Jornada Tech - a tecnologia gerando resultados para a educação’. Agora, em julho, para dar continuidade às discussões - vista a crescente demanda pelo ensino e processos via telas de celulares, laptops e tablets - a empresa retorna com a “Jornada Tech - Express”, 100% online e gratuita.

22- Juntos pelo Empreendedorismo Brasileiro

Quando: 19 de julho, às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo formulário

Esse projeto oferece para um grupo de empreendedores encontros semanais, com conteúdos nas áreas de: Liderança, Vendas, Gestão Financeira, Marketing, Jurídico e Processos Automações. A proposta busca oferecer clareza de quais decisões tomar para manter sua empresa e resultados, além de ensinar o que é necessário fazer para gerar renda e fluxo de caixa, criar novas estratégias de novos canais de vendas, etc

23- Expo-Retomada 2021

Quando: 21 e 22 de julho, das 11h às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A EXPO RETOMADA é um dos eventos-teste na modalidade eventos de Negócios para o Estado de São Paulo. O evento com foco B2B, reunirá os principais players da indústria de eventos para disseminar conteúdo e demonstrar os protocolos de segurança e inovações. O projeto visa avaliar e detectar quais pontos merecem atenção, o que é preciso ajustar e o que deu certo, para planejar a retomada segura dos eventos presenciais.

24- StartupON 5 – Rio de Janeiro e Rondônia

Quando: 20 de julho, às 18h e 21 de julho, às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Uma iniciativa da Abstartups para dar visibilidade as startups ao redor do Brasil, levando mentorias de qualidade para startups em fases iniciais e promovendo networking entre diferentes regiões do Brasil. Nesta edição, os participantes serão dos estados do Rio de Janeiro e Rondônia.

25- Pitch 'n Pizza Liga Ventures - Financeiro e Fiscal | Dados e Insights

Quando: 22 de julho, das 16h30 às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Gerir a área financeira e fiscal de uma grande empresa é um trabalho desafiador. Nessa edição do Pitch 'n Pizza, 4 startups apresentarão suas soluções para empoderar esses gestores com dados, otimizar a produtividade de seus times e identificar oportunidades de aplicação e recuperação de créditos de tributos.

26- Congresso Internacional América, Ásia e Oceania

Quando: 19 a 23 de julho, das 10h às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Comissão de Direito de Relações Internacionais da OAB Santos, que tem como presidente o advogado Richard Geraldo, vai organizar entre os dias 19 e 23 de julho o “Congresso Internacional América, Ásia e Oceania”. O evento vai discutir as relações multilaterais do Brasil e práticas da advocacia para internacionalização das relações com clientes estrangeiros nos três continentes.

