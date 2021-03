Em março, BDMG facilita crédito para empresas lideradas por mulheres

O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) e o Governo de Minas Gerais estão dando condições especiais para mulheres que estão em busca de crédito para seus negócios durante o mês das mulheres. A taxa de juros inicial da linha "Empreendedores de Minas", que era de 0,95% ao mês em 2020, será de 0,68% durante o mês de março deste ano.

Podem acessar o crédito empresas mineiras com participação societária feminina igual ou superior a 50% do capital social há pelo menos seis meses. O pagamento pode ser feito em até 48 meses, com carência de até seis meses. A solicitação do crédito pode ser feita diretamente no site do banco (bdmg.mg.gov.br).

“Um dos principais impactos da pandemia é a acentuação de desigualdades de todo o tipo. Neste contexto, o BDMG quer estimular o empreendedorismo feminino com crédito ainda mais acessível, sintonizando o perfil de seus financiamentos aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável propostos pela ONU”, diz o presidente do banco, Sergio Gusmão.

A linha de crédito voltada ao empreendedorismo feminino existe no BDMG desde março de 2018. Desde então, já foram emprestados 90 milhões de reais — 31,2 milhões somente em 2020. Segundo pesquisa do Sebrae, os negócios liderados por mulheres (52%) foram mais afetados na pandemia do que comandados por homens (47%).