Depois de chá de cadeira, ela criou uma rede milionária com R$ 5 mil

A história de Luciana Piquet mostra que, muitas vezes, o empreendedorismo vem ao acaso. A jovem de João Pessoa, na Paraíba, é fundadora da rede de franquia de beleza a domicílio SPA Express, que em 2021 faturou R$ 4,5 milhões. Mas a ideia para o empreendimento veio após uma cara situação a grande parte da população: a ociosidade em consultórios médicos.

Há alguns anos, enquanto aguardava sua vez para um atendimento, Luciana percebeu que o famoso “chá de cadeira” poderia, de alguma forma, tornar-se produtivo. “Minhas idas a consultas médicas eram recorrentes, e a espera era comum e sempre atrasava meus outros comproimissos”, conta.

Para ela, a vantagem estaria em ir além das leituras de revistas e aproveitar o tempo útil para ter acesso a procedimentos de beleza, como atendimento de manicure e pedicure. Tudo isso enquanto aguarda a sua vez na sala de espera.

Com um empréstimo de 5.000 reais, Luciana pivotou o modelo de negócio, em parceria com alguns consultórios médicos da capital nordestina e com a ajuda de um carrinho feito pelo pai, um inventor de máquinas de reciclagem de cartuchos para impressoras a jato. Com o equipamento, um time de manicures circulava pelas clínicas médicas atendendo pacientes que queriam aproveitar o tempo de espera para ter as unhas feitas.

Escolhendo nichos

Com o passar do tempo, a empreendedora percebeu que o crescimento da rede estaria ancorado na especialização. “Entendi que a demanda dos clientes era por empresas especialistas em determinados assuntos, e decidimos seguir por esse caminho de nicho”, conta. A solução encontrada foi abandonar os serviços de manicure e pedicure e assumir uma postura de empresa dedicada a serviços estéticos corporais e faciais. Além disso, os atendimentos também deixaram de ser em consultórios e passaram a ser feitos a domicílio.

Hoje são cinco serviços oferecidos exclusivos, com nomes patenteados pela própria rede. Além desses, a rede também oferece serviços gerais de beleza como drenagem linfática, limpeza de pele e massagens.

Com o novo posicionamento, a empresa formatou um modelo de franchising em 2014, três anos depois de sua fundação. Desde então, a venda de franquias acontece de forma orgânica — uma franqueada recomenda a rede para outras empreendedoras e assim por diante.

Hoje são 46 unidades franqueadas, em 40 cidades. Em cidades como São Paulo, a SPA Express compete com aplicativos de beleza e bem-estar a domícilio como o Singu — seu concorrente direto. A diferença da rede, segundo Luciana, está na especialização. Afinal, a SPA Express foca totalmente em ser um "SPA em casa".

Trata-se de um modelo que caiu no gosto dos consumidores, especialmente com a pandemia. A facilidade em ter acesso a serviços no conforto de casa, tendo em vista o fechamento de alguns estabelecimentos comerciais e salões de beleza fez o desempenho da SPA Express saltar. Segundo Luciana, a rede faturou valor recorde em dezembro do ano passado. No acumulado do ano, a empresa faturou 4,5 milhões de reais.

Para 2022, o plano da rede é ter pelo menos 20 novas unidades franqueadas e um faturamento de quase 8 milhões de reais, além de almejar a internacionalização. “Estamos costurando uma operação internacional e nosso próximo passo certo será em Los Angeles, nos Estados Unidos”, diz. Segundo a empreendedora, novas operações na Europa também devem passar a funcionar a partir deste ano.

