Delta Flow: foco em nichos, como atletas, e meta de R$ 2 bi sob assessoria

Para um atleta de alto rendimento, uma boa tomada de decisão pode mudar os rumos de um jogo e, portanto, de toda uma carreira. Entender o que pede cada cenário e escolher a melhor hora para atacar, bem como reconhecer os momentos em que o mais seguro a fazer é guardar sua posição, são conceitos fundamentais em qualquer time que se preze. Esse conhecimento pode ser aplicado também na hora de gerenciar o dinheiro proveniente de uma carreira tão atípica como a de um jogador de futebol bem-sucedido.

Em um mercado de trabalho em que a aposentadoria chega mais cedo e os salários superiores a 40 mil reais mensais são muito mais raros do que se imagina — estima-se que apenas 10% dos atletas do futebol brasileiro fazem parte desse grupo —, ter a vida financeira organizada por especialistas é fundamental. É para esse nicho que a Delta Flow Investimentos, Agente Autônomo de Investimentos (AAI) credenciado ao Banco BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME), vem conquistando mercado.

“Podemos fazer a diferença na vida dos atletas e ex-atletas que, muitas vezes, não possuem o conhecimento necessário para gerenciar sua vida financeira”, explica Bruno Venditti, sócio-diretor da Delta Flow Investimentos.

Para isso, lidar com as especificidades da vida de jogador de futebol é imprescindível. “São momentos na carreira que mudam rapidamente, e ter uma assessoria que entende esses pormenores faz toda a diferença”, completa Danilo Batara, outro sócio-diretor. O escritório procura trazer soluções customizadas com planejamento, prazos e rentabilidade próprios para esses clientes.

Ter de decidir em momentos-chave também fez parte da criação da Delta Flow Investimentos. Fundado em março de 2020 pelos sócios-diretores Bruno Venditti (Câmbio e parte estrutural), Danilo Batara (Mesa de operações em Renda Variávels), Fábio Carvalho (Expansão e Comercial), Fábio Fernandes (Ativos e Produtos), o escritório criou raízes no ABC Paulista e logo ganhou uma filial em Santos (SP) e outra em Natal (RN). A empresa conta, hoje, com 16 assessores e planos para uma nova filial, dessa vez em Sorocaba, interior de São Paulo.

Isso porque, antes mesmo do pontapé inicial, foi preciso mudar algumas táticas fundamentais no gerenciamento de carreira, tal como aceitar o desafio de sair de uma instituição financeira consolidada para montar um escritório de AAI, caso de três dos quatro sócios.

“Ser empreendedor do próprio futuro traz muitos desafios. Uma coisa é trabalhar na empresa do jeito que você já está acostumado a atender seus clientes, seguindo as regras do lugar, e outra é poder decidir como atuar em cada parte do processo. O desejo de fazer diferente e do nosso jeito falou mais alto”, explica Fábio Fernandes.

Para ele, o tempo interno da Delta Flow Investimentos e os diferenciais da empresa já estavam definidos na escolha dos sócios-diretores. “Cada um de nós tem uma qualificação específica e traz um ponto de vista único que se completam”, diz.

BTG no ABC

A escolha pelo ABC Paulista se deu pela possibilidade de network na área, mas não apenas por isso. “A região do ABC Paulista e Santos foi parte da estratégia, pois o lugar é um polo de negócios onde sentíamos que a marca BTG Pactual poderia ser mais explorada. Nossa ideia era deixar a marca forte e regionalizada”, explica Fábio Carvalho, que atua há mais de 18 anos no mercado financeiro.

Ser conectado ao BTG Pactual traz o respaldo que a empresa precisa para atrair a confiança dos novos clientes em potencial. “É a parte segura do nosso negócio. Todo o respaldo que o maior banco de investimentos da América Latina tem dado faz com que a gente sonhe com esse crescimento”, diz.

Indicação por confiança

Atletas de alto rendimento, em especial os jogadores de futebol, são conhecidos por se sentirem muito mais confortáveis quando a indicação de um profissional financeiro parte do próprio meio de atuação, ou seja, no caso, de outros jogadores.

Nesse cenário, a experiência de Bruno Venditti, que atua há mais de dez anos com gestão de patrimônio para atletas, é fundamental para os planos da Delta Flow. “Nosso foco passa pelos jogadores de futebol que estão atuando no mercado europeu no início de carreira e vai até os jogadores de ponta, de Seleção Brasileira, que estão pensando em suas carreiras e precisam de uma gestão diferenciada”, conta.

Patrimônio familiar e outros produtos

A Delta Flow, dentre os mercados de atuação, tem grande intimidade com os investimentos familiares e os conceitos de geração e legado. “Fortuna familiar, em geral, vai passando de uma geração a outra e, com isso, é preciso ter sempre uma referência dentro do negócio”, explica Fábio Carvalho, que atua há mais de 18 anos no mercado financeiro.

2 bilhões de reais sob assessoria até o fim de 2022

Segundo os sócios, o escritório busca uma expansão um pouco diferente. A Delta Flow Investimentos procura por gerentes que atuam no mercado financeiro há pelo menos 10 anos, que buscam além da CLT, uma carreira de empreendedorismo.

“Temos uma cultura e metodologia de trabalho muito bem alinhado com a do BTG Pactual. Creio que isso dá muita força para nosso negócio”, diz Carvalho. Os planos passam por chegar a um patrimônio de 2 bilhões de reais sob assessoria ao fim de 2022.

