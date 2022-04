Como a otimização do tempo pode ajudar no crescimento do seu negócio

O dia a dia dos profissionais tem se tornado cada vez mais corrido – especialmente o dos empreendedores que, em algumas situações, são os únicos funcionários de suas empresas. Assim, entre reuniões com clientes, planejamento dos próximos passos e a real execução das tarefas, quase não sobra tempo na rotina para um item que é essencial para o crescimento profissional: a atualização do conhecimento.

Estar em constante aprendizado é extremamente importante para o sucesso profissional. Afinal, manter-se por dentro das maiores tendências da sua área de atuação, aprender novas maneiras de realizar atividades e adquirir soft e hard skills desejadas pelo mercado garantem maior desempenho no trabalho e, consequentemente, mais resultados.

Mas em uma rotina com horários tão complicados, como encontrar tempo para estudar e adquirir cada vez mais repertório? Foi essa pergunta que a repórter da EXAME Maria Clara Dias procurou responder na última edição da sua coluna #FalaMC, publicada semanalmente na Newsletter EXAME Empreenda.

No material, que chegou na caixa de entrada dos assinantes na manhã desta quarta-feira, 27 de abril, ela dá algumas dicas e apresenta formatos diferentes de como os empreendedores podem incluir o hábito do aprendizado na rotina. “Um exemplo são os podcasts e os audiolivros, ideais para empresários que não têm brechas no dia a dia, mas não perdem o interesse de ouvir bons debates e lições de negócios”, escreveu.

