30 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

Muitas associações e empresas estão organizando eventos online para ajudar empreendedores e pequenas empresas que estão precisando se reinventar na pandemia, seja para auxiliar na criação de novos negócios, ou para melhor gerenciar uma companhia já existente. Para facilitar a busca para quem procura atividades online, EXAME preparou uma lista de eventos e cursos que vão acontecer ao longo da semana.

Aprenda a empreender com quem já conquistou o sucesso no próprio negócio. Cadastre-se no projeto Mentoria de Impacto e garanta sua vaga

Entre os cursos online pensados para este momento está um desenvolvido pela EXAME Academy em parceria com a Trevisan Escola de Negócios. No MBA online, empreendedores de todos os setores aprendem sobre práticas de liderança e inovação. Veja aqui.

Confira a lista:

1- Rumo ao Exit: o que você precisa saber sobre M&A para Startups

Quando: 12 de maio, a partir das 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O Exit é o momento que simboliza a conclusão da jornada de todo empreendedor. É nele que a startup soma forças com a empresa compradora para iniciar um novo ciclo de prosperidade. Rafael Assunção, Managing Partner da Questum, irá conversar com um time de empreendedores de peso que já passaram por transações de M&A, incluindo Fernando Salla, CEO da Effecti — empresa do grupo nuvini.

2- Governança e Cultura em GRC - Gestão de Riscos e Compliance

Quando: 10 de maio, às 18h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O Instituto Daryus de Ensino Superior Paulista (IDESP) disponibilizará uma aula gratuita do curso de Gestão de Riscos e Compliance para todos os interessados no assunto. A aula será ministrada pelo professor André Regazzini, especialista e consultor em Governança de TI e Segurança da Informação na AVITEC e terá como tema principal “Governança e Cultura em GRC (Gestão de Risco e Compliance)”, na qual o participante poderá aprender mais sobre a norma COSO ERM, que tem como objetivo orientar as organizações no estabelecimento de um processo de gestão de riscos corporativos e a aplicação de boas práticas. O cadastro é gratuito e terá transmissão ao vivo no canal do YouTube.

3- A importância do clima organizacional para a retenção de talentos em tecnologia

Quando: 13 de maio, às 18h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A GeekHunter, startup especializada no recrutamento de profissionais de tecnologia, e a Feedz, plataforma de engajamento de colaboradores, realizam um webinar sobre a importância do clima organizacional e a retenção de talentos em TI. Durante o evento, especialistas de RH e tecnologia irão tratar de temas relacionados a atração, contratação e como manter os talentos na empresa através de motivação e engajamento. Também serão apresentadas formas de medir o desempenho dos times e quais são as principais rotinas para inserir na cultura das empresas. Já estão confirmadas as participações de Karina dos Santos, Coordenadora de People, e Lucas Martins, CTO, ambos na Geekhunter, além de Pedro Neto, Líder de Pessoas e Cultura, e Emerson Silva, Head de Tecnologia, que fazem parte da Feedz.

4- StartupRace

Quando: Inscrições abertas até 31 de maio

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Startups de todo o país podem participar da competição StartupRace, que está com inscrições abertas até o dia 31 de maio. Com foco em performance, mentoria e networking, a StartupRace oferece uma jornada de aperfeiçoamento customizada, encontros com potenciais investidores, contato com uma seleta rede de profissionais de referência no mercado, além de cesta de benefícios e prêmios em dinheiro que podem chegar a 50 mil reais para os primeiros colocados.

5- Mês da Matemática

Quando: quintas-feiras, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Para comemorar o mês da Matemática, todas as quintas-feiras do mês de maio, sempre às 19h, acontecem lives com a presença de educadores de diferentes áreas e campos de atuação. Além disso, será disponibilizado no blog, artigos exclusivos sobre o mundo da Matemática. O tema do primeiro bate-papo será "MATEMÁTICA É DIFÍCIL E PARA POUCOS? Um estigma marcado na história da educação". Reginaldo Gotardo, CEO e cofundador da Educacross, receberá convidadas especiais: Leny Pimenta e Adriana Guaraldo, apaixonadas por Matemática.

6- Semana do Enfermeiro Auditor

Quando: de 10 a 14 de maio

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Para celebrar o dia do enfermeiro, que é comemorado em 12 de maio, e com a proposta de gerar mais visibilidade para a carreira dos auditores, a Carefy, startup de gestão e monitoramento de internações, promove a Semana do Enfermeiro Auditor. Os auditores de saúde são os grandes aliados das operadoras de saúde e dos pacientes, uma vez que atuam entre esses dois lados, buscando apontar melhorias que podem auxiliar o setor de saúde.

7- Onboarding: como encantar novos colaboradores

Quando: 12 de maio, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Skore e a Gupy se uniram para falar sobre uma das maiores dificuldades de grande parte das empresas: como oferecer uma experiência verdadeira com o onboarding de novos colaboradores. Neste webinar, Guilherme Dias, CMPO e cofundador da Gupy, e Alexandre Bazzi, CRO da Skore, trarão dicas de como realizar essa etapa de forma eficiente, produtiva e completa, principalmente quando pensamos em um onboarding feito a distância.

8- Programa de Bootcamps 2021

Quando: A partir de 13 de maio

Custo: R$150

Inscrições: pelo link

O Instituto de Gestão e Tecnologia da Informação (IGTI) está com inscrições abertas para o próximo Programa de Bootcamps 2021. As aulas são 100% online e o aluno não paga mensalidades, apenas uma taxa de matrícula. Estão disponíveis mais de 30 cursos profissionais, como Software Development, Inteligência Artificial, Data Science, Cybersecurity, Cloud Computing, UX, entre outros.



9- Conexão 2021

Quando: de 11 a 13 de maio, das 14h às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Para discutir os principais casos de uso de contatos inteligentes do mercado brasileiro em canais de mensageria, a Take Blip, plataforma líder de Conversational Commerce no Brasil, promove uma série de eventos, 100% online e gratuitos, com a participação dos principais players dos setores Financeiro, Automotivo, Saúde, Varejo e Bens de consumo duráveis, T.I. e Telecom. Especialistas de grandes empresas confirmaram presença, entre elas VTEX, WhatsApp, Coca-Cola, Ford, BMG, Dr. Consulta e Linx.

10- Transformação do Direito no mundo pós-pandemia

Quando: 10 a 13 de maio

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Fundação Escola Superior do Ministério Público do RS dará início ao evento online e gratuito “Transformação do Direito no mundo pós-pandemia”, que tem como proposta oferecer uma imersão em conhecimentos nas áreas de Direito Digital, Direito Empresarial, Compliance, Economia, Direito do Trabalho e Constituição. Entre os palestrantes estão o Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ministro Luiz Fux; o Ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Barroso; a Presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Maria Cristina Peduzzi; o Procurador de Justiça do MPRS-Presidente da FMP, Fábio Roque Sbardelloto e o CEO da Instituição Silvio Teitelbaum.

11- Semana Mercado Livre do Zero

Quando: 10 a 14 de maio, às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O Ecommerce na Prática, maior escola de vendas digitais do Brasil, vai promover uma série de aulas online e 100% gratuitas para ensinar as principais técnicas a iniciantes que queiram aprender a vender no Mercado Livre a partir do zero. As aulas acontecem sempre às 20h e os participantes terão acesso a temas sobre as melhores estratégias no Mercado Livre, como vender regularmente mesmo em tempos de crise, anúncios campeões de vendas, entre outros assuntos foco total em ajudar pessoas a montarem seu negócio e venderem todos os dias na plataforma, que já supera a marca de 211 milhões de usuários na América Latina e média de 21 vendas por segundo.

12- O papel dos brancos na luta antirracista - limites e possibilidades

Quando: 13 de maio, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: não é necessário se inscrever

Carine Roos, CEO e fundadora da Newa e especialista em diversidade e inclusão em empresas, media um painel no YouTube com o tema: O papel dos brancos na luta antirracista - limites e possibilidades. No encontro virtual, estarão como convidados Elizabete Leite Scheibmayr, matemática, advogada, co-fundadora da Uzoma Diversidade Cultura e Educação, membro do Grupo Mulheres do Brasil Lider dos Comitês de Igualdade Racial e Combate à Violência contra a Mulher, Éveris e do Programa Nós por Elas do IVG e Geísa Mattos, pós-doutora e professora de Sociologia no Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Ceará (UFC), pesquisadora Visitante no Programa Etnicidade, Raça e Migração na Universidade de Yale.

13- Live Aspectos controversos no mercado financeiro

Quando: 13 de maio, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Os advogados Fernando Zilveti, Marcela Cavallo e Renato Borelli, da Zilveti Advogados, debatem sobre as principais discussões judiciais a respeito do mercado financeiro, apresentando aspectos tributários e alguns pontos de atenção.



14- StartupON

Quando: 12 e 13 de maio, das 16h às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Com o propósito de gerar visibilidade para as comunidades de startups locais e prover conhecimento e networking para seus participantes. Organizado 100% em parceria com voluntários locais, que realizam a curadoria do StartupON, trazendo 2 dias de mentorias, conteúdo e interação. É uma iniciativa da Abstartups criada em 2018 para dar visibilidade para comunidades de startups.

15- Seminário Masterclass de ITSM - Gerenciamento de Serviços de TI

Quando:11, 13, 18 e 20 de maio, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O seminário em parceria com a Centric Solutions, irá abordar temas como gerenciamento de serviços de TI; gestão de segurança, endpoints, incidentes, infraestrutura, usuários e mais; como atender a regulamentações como LGPD e implantar controles CIS; controle de SLA e SLO; importância do KPI para sua empresa; como estender as boas praticas de ITSM para outras áreas e o papel do CMDB no gerenciamento de mudanças.

16- Rio de Mãos Dadas pelo Interior

Quando: 11 de maio, às 9h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Nova Friburgo recebe, no dia 11 de maio, às 9h, a jornada de relacionamento Rio de Mãos Dadas pelo Interior, promovida pelos sindicatos filiados à Fecomércio RJ, o Senac RJ e o Sebrae Rio. Liderada pelo Sincomércio Nova Friburgo, esta primeira edição no município terá como tema o setor de Varejo e irá oferecer palestra e mentorias individualizadas para pequenos e médios empresários.

17- Universidade Ceofood

Quando: A partir de 10 de maio

Custo: R$897

Inscrições: pelo link

A Universidade Ceofood, a primeira especializada em delivery do Brasil, está com as inscrições abertas para um curso de delivery. Ao todo, são 15 módulos que contemplam temas como o cadastro do estabelecimento na plataforma de delivery, inclusão e atualização do cardápio/produtos, dashboard completo com acompanhamento em tempo real dos pedidos/entregas, estratégias de vendas, criação de páginas e divulgação nas redes sociais. Além disso, os alunos ainda contam com um plano para implantar os conteúdos do curso em seu negócio já nos primeiros 90 dias. A mentoria exclusiva com profissionais renomados do mercado de delivery é outro grande diferencial.

18- Axur | Vazamento de dados detectado: como sua empresa deve agir?

Quando: 13 de maio, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

2021 está sendo um ano histórico quando o assunto é vazamento de dados. Mas, mesmo que praticamente todos os dados mais importantes dos brasileiros tenham sido vazados, sua empresa não está isenta de responsabilidade caso os dados dos seus clientes sejam expostos. Neste webinar, o assunto será como sua empresa deve agir caso seja vítima de um vazamento.

19- Payments 4.0 – As forças que estão transformando o mercado brasileiro

Quando: 14 de maio, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Em webinar organizado pela FGV, Luiz Henrique Didier Jr., CEO do Bexs Banco, e Luis Filipe Cavalcanti, sócio da CoLink Business Consulting e autor do livro que dá nome ao evento, discutem o futuro da indústria de pagamentos. Na conversa, os debatedores vão discorrer sobre as forças que estão transformando o mundo dos pagamentos e seus impactos diretos na digitalização, desintermediação, democratização e desmaterialização do setor, extremamente impulsionado por demandas de uma nova geração de consumidores. Colocando-os no centro de seus negócios, as principais varejistas do país têm fomentado grandes disrupções no mercado, buscando não apenas atraí-los, mas fidelizá-los. A conversa será mediada por Adrian Kemmer Cernev, professor da FGV-EAESP e pesquisador do FGVcemif.

20- Comitê Indústria-Startup ANPEI

Quando: 11 de maio, das 9h30 às 11h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A ANPEI (Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras) promove um novo encontro de seu Comitê Indústria-Startup. Com o tema “Lições e aprendizados da estruturação da inovação aberta: cases Petrobrás e IPT Open Experience”, o evento contará com moderação de Renata Decourt, coordenadora do Comitê e LATAM innovation e Digital Lab Manager na 3M e participação de Alex Dal Pont, Gerente de Inovação em Ecossistemas Empreendedores da Petrobras e Diretor da ANPEI, e Alessandro Rizzato, Diretor do IPT Open Experience. O evento é gratuito e as inscrições devem ser realizadas até segunda-feira, 10 de maio, às 15h.



21- Contabilidade Digital: de tendência em 2017 a um novo MBA em 2021

Quando: 13 de maio, das 18h às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O evento faz parte CEO.Talks, que acontece mensalmente entre o CEO da scale-up Marcelo Lombardo e convidados. Nesta edição, Lombardo recebe Antoninho Marmo Trevisan, fundador da Faculdade Trevisan, para discutir os rumos e as competências necessárias para a aplicação dos conceitos na rotina dos escritórios. Também debatem como a educação e a tecnologia caminham para a evolução do mercado contábil e como a crescente transformação digital trouxe para o setor conceitos como a contabilidade digital, que usa a tecnologia para ganhar em produtividade e eficiência. A transmissão é gratuita pelo canal da Omie no YouTube.

22- Mutirão MEI – Micro e Pequenas Empresas

Quando: 12 de maio, das 9h às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O Mutirão é um evento que leva conhecimento estratégico aos microempreendedores individuais (MEIs), bem como, para micro e pequenas empresas (MPEs). Disponibiliza conteúdo atualizado sobre gestão, questões de regularidade (documental, operacional e tributária) e transformação digital dos negócios. Além disso, estimula posturas voltadas para resiliência empresarial e retomada econômica. Nessa edição, por conta das restrições impostas pelo cenário de emergência sanitária, o evento se dará 100% em modo online, pela inovadora plataforma INSIDE TV, quer permite compartilhar online conteúdos diversos, como arquivos, imagens, vídeos, calendário, contato direto, etc.

23- Estratégias essenciais para o marketing afiliado

Quando: 13 de maio, às 14h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Neste webinar promovido pela Semrush falaremos sobre as estratégias e os aspectos mais importantes do SEO que impulsionam o marketing de afiliados e qual dessas áreas lhe dá mais tração. Haverá espaço para discussão de conteúdo on-page e técnico, além de links.

24- Live do Vakinha: Especial Mães

Quando: 10 de maio, a partir das 20h

Custo: gratuito

Inscrições: não é necessário se inscrever

Com intuito de dar uma força extra nas campanhas, o Vakinha, maior site de vaquinhas online do Brasil, realizará uma live em sua página no Instagram para promover uma troca de experiências e ajudar mães que criaram vaquinhas na plataforma para auxiliar seus filhos a conseguirem arrecadar mais contribuições. O encontro também abordará dicas de como as mamães podem conseguir mais doadores e impulsionar a visibilidade de suas campanhas. O bate-papo será aberto para as espectadoras tirarem dúvidas e realizarem comentários. Ao ingressar na live as participantes poderão preencher um formulário sinalizando o interesse de uma divulgação ativa por parte do Vakinha por meio de patrocínios e postagens, para trazer mais visibilidade às campanhas.

25- RH Week - Saúde Mental e Novos Modelos de Trabalhos

Quando: 10 a 12 de maio, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O evento irá abordar a importância da saúde mental no ambiente corporativo e será realizado pela Conquer, escola de negócios da nova economia, em parceria com as empresas Gympass, Gupy, Zenklub, Qulture Rocks e Abler, entre os dias 10 e 12 de maio, às 19h. O evento será gratuito, online e contará com palestras de executivos da Conquer, Ambev, Gupy, Gympass e Zenklub.

26 - Qlik World Online 2021

Quando: 10 a 12 de maio

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Qlik anuncia agenda para o QlikWorld 2021 Online, seu evento anual para clientes, parceiros, influenciadores e entusiastas de dados, que acontece pela segunda vez de modo virtual e gratuito, entre 10 e 12 de maio. O evento deste ano também apresentará vários painéis e palestras de líderes do setor. Destaque para as participações do autor de cinco best-sellers do New York Times, Malcolm Gladwel, da engenheira e defensora de causas, Yassmin Abdel-Magied, do CEO da Qlik, Mike Capone, entre outros.

27 - Maternidade no mercado de trabalho: o papel das mães e das empresas

Quando: 13 de maio, das 10h às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Para falar sobre o papel das mães e das empresas nessa jornada que envolve carreira e maternidade, o evento terá Ana Paula Prado, Country Manager do InfoJobs, Ana Paula Ferraz e Mariana Gabrijelcic, diretoras e fundadoras do MamaJobs. De acordo com pesquisa realizada pelo InfoJobs, 85% das mulheres vivenciam a dupla jornada de trabalho com a realização de atividades domésticas e cuidado com os filhos. Mas, isso não deve limitar as profissionais que são mães no mercado de trabalho, pelo contrário.

28 - Como empreender no mercado de licitações

Quando: 11 de maio, às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Pensando nos principais desafios e oportunidades do fornecedor no mercado de licitações, o Portal de Compras Públicas, govtech detentora da maior plataforma privada de pregão eletrônico do país, promove o evento “Consultor de Licitações 2021”, uma série de lives especiais com foco em pessoas que trabalham no setor de licitações de empresas e nos empreendedores que desejam faturar com licitações. No dia 11 de maio, quem ministra a aula é Leonardo Serique, que já atuou como pregoeiro e presidente da Comissão Permanente de Licitação do Sesc/PA e atualmente é pregoeiro e presidente da Comissão Permanente de Licitação do Sebrae/PA. Com o tema “Como empreender no mercado de licitações”, o evento vai trazer dicas para que o empreendedor comece a fornecer produtos e serviços ao mercado governamental.



29 - Congresso Auto E-Commerce Show 2021

Quando: 13 de maio, das 09h às 16h15

Custo: R$137,80

Inscrições: pelo link

Em sua primeira edição, o Auto E-Commerce Show vai apresentar estratégias para vendas de produtos automotivos através de lojas virtuais e trazer profissionais que se consolidaram neste meio. Será um dia de muitas palestras de excelência, totalmente online.

30- Painel de Inovações

Quando: 13 de maio, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Group Software, empresa com mais de 25 anos desenvolvendo soluções para o setor de condomínios, promove na próxima quinta-feira, dia 13 de maio, às 17h, o webinar “Painel de inovações - condominial”. O encontro reunirá os principais líderes da companhia, que irão discutir as inovações e tendências do mercado condominial em tecnologia e gestão de processos. Rodrigo Monteiro, CEO da Group Software, Danilo Frota, diretor da Group Software, e Alexandre Machado, Product Owner da Group Software, debaterão sobre bot fiscal, conta pool, group medições, assembleia virtual, novo ged e vistorias (dentro do contexto condominial).

Quais são as tendências entre as maiores empresas do Brasil e do mundo? Assine a EXAME e saiba mais.