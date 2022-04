3 tendências de gestão de negócios para o sucesso da sua empresa

Desde 2020 a pandemia veio moldando a maneira como as empresas se comportam, ela tem redefinido a forma tradicional de trabalho. O modelo de home office se tornou algo necessário por conta do distanciamento social, as rotinas mais flexíveis, e muitas empresas tiveram a necessidade de se reinventar e levar o seu negócio para o meio digital.

Essas melhorias começaram a levantar discussões sobre como será o futuro do trabalho. Uma vez que a grande maioria das pessoas estão vacinadas, o mundo todo está voltando aos seus eixos e as empresas estão restabelecendo a rotina, funcionando sem restrições e buscando voltar a uma gestão de modelo antigo, mas também adaptando os pontos positivos de uma gestão mais moderna e flexível à sua realidade. Para empresas menores e mais jovens, adaptar-se a essas tendências é uma tarefa mais fácil, uma vez que não há tanta burocracia e já estão acostumadas com mudanças.

Independente da cultura da organização ou de seu tamanho e idade, atentar-se a essas novidades de gestão é importante para manter o ambiente de trabalho produtivo e para que a empresa prospere.

Outro ponto importante para o crescimento de toda empresa é o reconhecimento. A participação em eventos e rankings como o Negócios em Expansão, da EXAME, ajudam no desenvolvimento de networking e na divulgação em geral da marca.

O Negócios em Expansão da EXAME reúne os nomes de maior destaque entre as pequenas e médias empresas com o objetivo de trazer visibilidade para o empreendedorismo brasileiro, e conta com a parceria do banco BTG Pactual Digital e da consultoria PWC para uma melhor apuração.

Confira quais são as maiores tendências da gestão administrativa para os próximos anos:

1.Jornada de trabalho híbrida

Antes da pandemia, o home office não era um modelo muito comum, mas hoje é um modelo adotado por grande parte das empresas no Brasil e no mundo. É claro que existem pessoas que não apreciam tanto trabalhar em suas casas, dizem se sentirem menos concentradas ou até improdutivas, porém muitos funcionários se adaptaram ao formato.De acordo com uma pesquisa realizada pela Think Work Lab com mil funcionários, apenas 6% optaram pela volta 100% presencial ao trabalho, mostrando a adaptação da maioria ao modelo híbrido.

2.Marcas com propósito

O sucesso de uma marca nos dias de hoje depende muito de seu propósito. Já não basta mais apenas vender um produto ou serviço, é necessária uma visão, um objetivo a ser alcançado pela organização. Isso não só engaja os funcionários e traz pessoas realmente determinadas para trabalhar na empresa, como também encanta os clientes, que sabem que ao consumir produtos daquela marca estão comprando não apenas um produto ou serviço, mas um estilo de vida.

3.Preocupação com a saúde mental dos colaboradores

Por causa do distanciamento social e por um clima de tensão no mundo todo, o número de pessoas que começou a sofrer com problemas psíquicos aumentou globalmente em 25%, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS).

No meio corporativo não foi diferente, os números de pessoas com problemas como a crise de burnout vem crescendo exponencialmente, e um dado levantado pela consultoria Delloite mostra que os casos aumentaram em 77% só durante a pandemia.

Pensando em reduzir problemas como esse e também com foco em uma melhor qualidade de vida dos funcionários, a tendência é que as empresas apostem cada vez mais em conteúdos e iniciativas que visam a saúde mental dos colaboradores.

Acesso a consultas com psicólogos, webinars, melhor preparo das lideranças, e-books e campanhas de conscientização são algumas das opções para combater problemas como o burnout.

