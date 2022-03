Três aprendizados de empresas que crescem durante crises

Desde 2020, o ecossistema empreendedor brasileiro teve bastante dificuldade de permanecer ativo. De acordo com a pesquisa Pulso Empresa: Impacto da Covid-19 nas Empresas, realizada pelo IBGE, cerca de 716 mil empresas de pequeno e médio porte fecharam durante a pandemia.

O momento de crise que o país está vivendo afeta diversos negócios, mas existem aqueles empreendimentos que, apesar das dificuldades, conseguiram se adaptar aos cenários adversos e continuar crescendo neste período.

Quais são essas empresas e o que podemos aprender com elas? Com o objetivo de reconhecer e dar luz às pequenas e médias empresas que mais cresceram no último ano, a EXAME criou o Ranking Negócios em Expansão, publicação que vai avaliar e ranquear as empresas que tiveram os melhores desempenhos no último ano. Utilizando uma metodologia desenvolvida com suporte técnico da PwC Brasil, o ranking irá avaliar negócios de diversos setores e apontar as principais referências do mercado.

Estas empresas podem ensinar muito, então, seguem algumas dicas para que seu negócio continue crescendo em momentos de crise:

Participe de premiações

É importante entender que, para aprender com as melhores, é preciso saber quem são. Ao participar do ranking Negócios em Expansão, é possível ter acesso às principais referências e cases do mercado, podendo observar as principais atitudes que garantiram sua sobrevivência e crescimento.

Além disso, ter uma avaliação de sua PME através de uma metodologia desenvolvida por profissionais do mercado é uma oportunidade de trazer grandes aprendizados sobre a sua própria empresa, ajudando a direcionar e adaptar a estratégia do seu negócio para o futuro.

Fazer análises e diagnósticos constantes

O sucesso dessas empresas não se trata de sorte, e sim de um processo constante de adaptação que previne que grandes mudanças afetem de maneira profunda o negócio. Um ponto que garante o sucesso dessa adaptação rápida, é a velocidade em que esses empreendimentos fazem análises e diagnósticos do mercado e da organização.

Implementar ritos de revisar constantemente a situação em que a empresa está faz com que o time consiga identificar mudanças de paradigma de maneira ágil e planejar como lidar com estas situações com velocidade, impedindo que crises impactem negativamente o empreendimento.

Melhorar a produtividade do time

Para que estes ritos sejam implementados com excelência e para que o time consiga ter agilidade é preciso que ele seja capaz de executar com alta performance. Aumentar a produtividade da equipe é essencial para que a empresa como um todo seja capaz de resolver problemas e criar soluções mais rápidas e de mais eficientes.

É possível aumentar a produtividade do time com a implementação de ritos de gestão operacionais voltados para acompanhar a performance individual de cada membro, buscando excelência na divisão e entrega de atividades e no alcance de resultados no curto prazo. Algo que também pode ajudar é a implementação de plataformas centralizadas de gestão, que garantem uma visão completa da organização e de como as demandas estão alocadas.

