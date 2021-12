TROC inaugura loja física em São Paulo

A TROC, startup de compra e venda de roupas usadas, vai abrir a primeira loja física em São Paulo. O local será o terceiro inaugurado pela empresa no Brasil e o primeiro fora de Curitiba. A ideia é seguir o modelo de “flash pop up store”, ou seja, uma loja temporária.

O novo espaço da marca ficará localizado no MorumbiShopping e deve ficar ativo até à véspera de Natal. Em relação aos produtos, a nova loja deve contar com mil peças de diferentes marcas, que estarão em rotatividade durante o período de funcionamento. Na loja, estarão presentes os closets de Isabeli Fontana, Helena Lunardelli, Amanda Cassou, Ana Paula Scopel e Marina Dias, com foco em proporcionar uma experiência diferente de moda.

Além disso, a nova loja também deve funcionar como ponto de coleta para quem quiser doar roupas. Além disso, o espaço vai funcionar como distribuidor da TROC Bags, sacola desenvolvida para estimular a moda circular, um projeto recente da marca.

Às vésperas do Natal e do Ano-Novo, a TROC também se posiciona em um ponto estratégico de vendas físicas -- shopping -- tentando aproveitar o boom do final de ano para trazer as vendas para cima. De todo modo, a estratégia da startup no Brasil continua sendo de longo prazo, contribuindo para desmistificar a roupa usada no país.

“Temos um mercado de R$ 7 a R$ 9 bilhões para ser explorado dentro do varejo. Até 2029, o second hand deve ultrapassar o fast fashion, tomando pelo menos 27% do guarda-roupa das clientes. Para isso, precisaremos de um excelente atendimento, muita comunicação e investimentos”, diz Luanna. Não custa lembrar que a disputa por esse mercado segue acirrada, com a TROC disputando espaço com players como Enjoei e Repassa -- e a loja física pode ser um diferencial para a TROC sair na frente em meio à retomada das atividades fora de casa, impulsionada pela vacinação no país.