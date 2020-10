Super quarta dos balanços tem Bradesco, Petrobras e Vale

Nesta quarta-feira, 28, serão divulgados alguns dos mais aguardados balanços da bolsa de valores brasileira. Os resultados de empresas de grande peso na economia do país vai ajudar os investidores a entender melhor o impacto da pandemia do novo coronavírus e traçar projeções para a retomada. Quer saber como interpretar os balanços das empresas e rebalancear a sua carteira de ações de acordo com as perspectivas para as companhias? Conheça a EXAME Research, a melhor análise de investimentos.

Os resultados começam depois do fechamento do mercado: o Bradesco, segundo maior banco privado do país, deve ter registrado lucro de 4,08 bilhões de reais no terceiro trimestre, nas contas do BTG, o que significa uma queda de 30% em relação ao mesmo período do ano passado. O mercado está especialmente atento aos números de inadimplência e provisões para devedores duvidosos.

Entre as poucas empresas que devem ter visto seus resultados melhorar no terceiro trimestre do ano está a mineradora Vale. Com o aumento do preço do minério de ferro devido à alta da demanda da China e a depreciação do real, as receitas da mineradora devem ter subido 6% de julho a setembro deste ano ante o mesmo intervalo de 2019, para 10,793 bilhões de reais, e o lucro deve ter aumentado 163%, para 4,346 bilhões, de acordo com a previsão do BTG.

A Petrobras deve ter registrado uma alta de 4% nas receitas do terceiro trimestre de 2020 sobre igual período de 2019, a 75,6 bilhões de reais, mas uma queda de 52% no lucro no mesmo período, para 9,075 bilhões. Embora a produção de petróleo da companhia tenha crescido no terceiro trimestre, as margens ficaram mais apertadas com a crise.