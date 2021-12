Era 12 de dezembro de 2015 quando foi firmada uma aliança global para redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE), a fim de conter, com urgência, as mudanças climáticas, que já evoluem a passos largos.

Nascia nessa data o Acordo de Paris, produzido na França por 196 países, durante a COP21, a 21ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. Definitivamente, um marco na história: praticamente todas as nações do mundo unidas por uma mesma causa.

Agora, avance no calendário para 31 de outubro deste ano, quando se iniciou na Escócia a COP26, outro marco dessa trajetória. Foi na 26ª edição da Conferência, cinco anos após o Acordo de Paris, que os países signatários apresentaram seu progresso até agora e novos acordos e metas foram estabelecidos.

Foi um encontro decisivo, em que os ajustes de rota dependeram exatamente do que aconteceu nesse intervalo entre as COPs 21 e 26. Para entender, portanto, o que esperar da próxima COP, que acontece do Egito em 2022, é importante fazer uma retrospectiva dos principais acontecimentos de 2015 a 2021.