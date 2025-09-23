Rede reposiciona marca de hotel em Curitiba e projeta crescimento de 20% dos hospédes estrangeiros

O grupo Minor Hotels anunciou nesta segunda-feira (22/9) reposicionamento do NH Curitiba The Five, que passa a operar como a primeira unidade da marca NH Collection no Brasil. A transição insere o hotel no portfólio premium da rede, voltado ao segmento corporativo e de lazer com foco em serviços personalizados e estrutura voltada à experiência do cliente. A rede está presente 24 países, com 102 propriedades.

“A transição para NH Collection representa mais que uma mudança de nome. O hotel foi inteiramente reposicionado para refletir os pilares da marca, que incluem atenção minuciosa aos detalhes, atendimento personalizado e valorização da cultura local”, explica o vice-presidente de operações e desenvolvimento da Minor Hotels, Marco Amaral.

Do ponto de vista estratégico e comercial, a expectativa da rede é positiva. A projeção é de um crescimento médio de 15% no RevPAR (receita por quarto disponível) já no primeiro ano após a transição, com aumento proporcional na diária média e na taxa de ocupação. A estimativa também inclui um crescimento de 20% no público internacional, além da ampliação da presença no segmento premium e em eventos sociais de alto padrão. Para o reposicionamento, foram investidos R$ 3 milhões.

Nesse contexto, a estratégia de preços passará por um ajuste gradual, em sintonia com o novo posicionamento da marca e com o valor percebido pelo cliente. A diária média será revista com base na ampliação da oferta de serviços e nos comparativos de mercado do segmento upscale.

Geração de empregos

Além de elevar a experiência do hóspede, o rebranding também impulsiona a economia local com a geração de empregos. Com a transição para NH Collection, estima-se um aumento imediato de 15% a 20% no quadro de colaboradores, o que representa cerca de 30 novas vagas. As áreas de Alimentos & Bebidas, Governança e Recepção serão reforçadas, assim como a contratação de profissionais especializados em hospitalidade de luxo, como sommeliers, concierge e maître.

O lobby principal foi modernizado com ambientação sonora, fragrâncias exclusivas e nova sinalização, além da criação de um espaço de boas-vindas no piso térreo, que inclui o welcome corner, onde os hóspedes são recebidos com um drink de boas-vindas.

Serviço Premium oferece ao hóspede, entre outras opções, um menu de travesseiros, além de atendimento exclusivo (Hotel NH Collection/Divulgação)

Nos hotéis NH Collection, os hóspedes têm acesso aos Brilliant Basics, conjunto de serviços considerados essenciais pela marca. Entre eles estão menu de travesseiros, café da manhã antecipado (early bird breakfast) sem custo adicional e novos itens de conforto, como roupão, chinelos e um kit sono com chá, máscara e aromaterapia. Os quartos também passam a contar com máquinas de café Nespresso e televisores smart com acesso a serviços de streaming e mensagens personalizadas.

Entre as novidades trazidas pelo rebranding estão serviços como o City Connection - uma espécie de concierge cultural que conecta o hóspede à cidade —, e atendimento exclusivo de guest relations.

O NH Collection Curitiba ganha 24 novas suítes da categoria corner, com varanda, enxoval diferenciado, automação, atendimento de concierge e experiências personalizadas. Duas suítes especiais, com 90 metros quadrados e banheira, serão repaginadas e entregues aos hóspedes que buscam um nível ainda mais elevado de conforto e sofisticação em janeiro de 2026, totalizando 176 quartos.