Pravaler dá crédito sem fiador e mira atender 1 milhão de estudantes

A empresa de crédito estudantil Pravaler está lançando novas soluções financeiras para atrair clientes interessados em estudar em 2022. Dentre as novidades estão o crédito sem fiador, a renegociação de dívidas de estudantes (batizada de desenrola), e a opção de contratar o curso agora, e começar a pagar só em 2022.

As soluções buscam ampliar a captação de alunos para o ano que vem, em um setor que foi duramente afetado pela pandemia. Para isso, a Pravaler conta com a evolução de seu algoritmo de análise de crédito. “Com a evolução dessa ferramenta, a gente consegue não precisar de fiador em boa parte dos casos, o que melhora a jornada do aluno e dá acesso para quem tem essa dificuldade”, afirma Haroldo Carvalho, diretor financeiro da Pravaler.

A solução para renegociação de dívidas também se baseia no algoritmo. “Muita gente teve dificuldade financeira nos últimos anos e muitos casos devem ser renegociados. Nosso algoritmo faz a análise e avalia a chance daquela dívida ser paga e esse aluno ser rematriculado”, diz.

A meta da empresa é ter em breve uma solução que usa a inteligência artificial para prever a possibilidade de inadimplência antes que ela de fato ocorra. “Não deixar que a dívida seja tão alta é crucial para minimizar a evasão. Essa é uma evolução do desenrola e estará disponível a partir de março”, afirma.

A terceira solução, que permite contratar o curso agora e pagar depois é mais simples do ponto de vista tecnológico, mas deve ajudar o setor a adiantar sua demanda, já que boa parte dos alunos espera até fevereiro ou março para contratar um curso.

1 milhão de alunos

A expectativa é que as novas ferramentas ajudem a Pravaler a atingir sua meta de ter 1 milhão de alunos atendidos até 2025 – hoje são mais de 200 mil. A Pravaler vai terminar 2021 com faturamento de 300 milhões de reais, um crescimento cerca de 15% em relação a 2020. Para o ano que vem, a expectativa é de mais crescimento, considerando a demanda reprimida do setor, já que muitos estudantes adiaram a decisão de iniciar um curso por conta da pandemia.

Além das soluções recém-lançadas, a companhia aposta na entrada em novos mercados para ampliar seu alcance. Há cerca de um ano, a Pravaler começou a trabalhar também com cursos de curta duração, um segmento que fatura 20 bilhões de reais por ano. “Nossa estratégia é ser a principal solução para o ecossistema de educação. Sendo assim, não dá para se restringir a algum tipo de produto”, diz o diretor comercial da empresa, Rafael Martins.

Outra frente está na ampliação dos serviços oferecidos para o aluno e a instituição de graduação. Em setembro, a Pravaler comprou a startup Amigo Edu, que possui uma ferramenta para provas digitais, como vestibulares, e um marketplace de bolsas de estudos, além do aplicativo Preparaê, de preparatório para Enem e vestibulares. “A Pravaler era focada em soluções financeiras e com essa aquisição passa a olhar a jornada da instituição do começo ao fim, com captação, financiamento, prova e bolsa”, afirma Carvalho.

A Pravaler tem buscado oportunidades de fusões e aquisições no mercado, tanto na parte de financiamento estudantil, que é o seu negócio original, quanto em negócios complementares, como é o caso da Amigo Edu. A companhia captou 376 milhões de reais no mercado em 2021.

