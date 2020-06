P&G lança aceleradora para investir em projetos contra a pandemia

A fabricante de bens de consumo Procter & Gamble (P&G) acaba de lançar uma aceleradora social, para impulsionar projetos que ajudem a minimizar o impacto da pandemia do novo coronavírus. “Para diminuir o impacto do que está acontecendo, a velocidade de inovação precisa ser muito maior. Não podemos contar só com a inovação que vem de dentro”, diz Isabella Zakzuk, diretora de marketing da divisão de beleza e líder desse projeto.

A aceleradora irá receber ideias de diversos públicos, como estudantes, ONGs, pequenas empresas e até pessoas físicas. A empresa pode fazer um aporte financeiro de até 400.000 reais por projeto, irá oferecer mentorias e buscar conectar as pessoas aceleradas a executivos de mercado.

A empresa não detalhou quantos projetos devem ser selecionados ou qual o valor total de investimento, já que a ideia é que esse projeto se mantenha ainda pelos próximos meses.

As primeiras iniciativas a serem aceleradas terão o foco na pandemia do novo coronavírus. Os primeiros projetos devem começar a ser selecionados já na semana que vem para uma aceleração de cerca de dois meses. A seleção deve ser feita por uma equipe multidisciplinar, com quatro membros fixos e colaboradores de diversas áreas da empresa.

Para as próximas ondas de aceleração, outros temas devem ser buscados, como melhorar o uso da água e educação, por exemplo.

A empresa já acelerou algumas iniciativas, como o projeto INSPIRE, da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, que incluiu a compra de um dispositivo que simula em laboratório o funcionamento de um pulmão humano e que foi patrocinado pela marca Vick, e investiu 200.000 reais no Laboratório de Investigação Médica da Fundação Faculdade de Medicina, da Universidade de São Paulo, por meio da marca Always.

Em maio a P&G anunciou o segundo pacote de doações, que envolveram produtos próprios da companhia, kits de higiene para hospitais e doação de cesta básicas a comunidades vulneráveis. Com as primeiras doações anunciadas em abril, as iniciativas alcançaram um total de mais de 26 milhões de reais destinados ao combate da covid-19, até o momento. Foram mais de 3,4 milhões de produtos doados, 78 toneladas de cestas básicas e investimentos em projetos.

Investimento global

Globalmente, a empresa investe 2 bilhões de dólares todos os anos em inovação no mundo. No ano passado, inaugurou o primeiro centro de inovação no Brasil, responsável pelo desenvolvimento para toda a América Latina.

O centro recebeu investimentos de 200 milhões de reais e já ajudou marcas a criarem novos produtos voltados para o mercado brasileiro, como a Misturinha da Pantene, um creme capilar em que a consumidora escolhe os aditivos, e a linha Unidas pelos cachos, também da Pantene. São 14 centros de inovação em oito países no mundo.