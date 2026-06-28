O número que todo empresário deveria saber de cabeça, segundo Carole Crema

Empreendedores costumam saber de cabeça o produto mais vendido da empresa, o preço da matéria-prima e até o nome dos principais clientes. Mas existe um número que, na visão de Carole Crema, deveria estar na ponta da língua de qualquer dono de negócio. O ponto de equilíbrio.

Foi essa uma das principais lições da chef e empresária no novo episódio do Choque de Gestão, reality show da EXAME com patrocínio de Santander Empresas e Claro Empresas. A convidada da vez foi Nicole Hirata, fundadora da Lou Lou Pâtisserie, confeitaria da zona sul de São Paulo especializada em croissants franceses.

Ao longo de três anos, a empresa saiu da produção no fundo da casa da avó de Nicole para uma operação que abastece cafeterias, padarias e também atende o consumidor final em uma loja física. O crescimento foi rápido, mas a estrutura de gestão não acompanhou a mesma velocidade.

Durante a conversa, Carole perguntou quanto a empresa precisava faturar por mês para pagar todas as despesas e começar, de fato, a gerar lucro. A resposta veio cercada de dúvidas.

"Você conhece qual é o seu ponto de equilíbrio?", perguntou a mentora.

Nicole explicou que tinha uma estimativa, mas não conseguia afirmar o número com segurança. Para Carole, esse é um problema comum entre pequenos empresários.

O número que define se a empresa ganha ou perde dinheiro

O ponto de equilíbrio representa o faturamento mínimo necessário para cobrir todos os custos fixos e variáveis da operação. Abaixo desse valor, a empresa perde dinheiro. Acima dele, começa a gerar resultado.

Na avaliação de Carole, muitos empreendedores acompanham diariamente o saldo da conta bancária, mas deixam de lado indicadores que realmente ajudam na tomada de decisão.

Durante a mentoria, ela explicou que conhecer esse número muda completamente a forma de administrar um negócio.

Quando o empresário sabe exatamente quanto precisa vender para manter a empresa saudável, fica mais fácil definir metas, avaliar promoções, decidir quais produtos priorizar e entender o impacto de períodos de menor movimento.

"O primeiro número que eu acordo pensando é esse", contou Carole ao explicar como acompanha os próprios negócios.

Decisões melhores começam com números simples

Ao longo da conversa, a chef mostrou que não acredita em controles complexos para pequenas empresas.

Na visão dela, poucos indicadores bem acompanhados geram mais resultado do que dezenas de planilhas pouco utilizadas.

Além do ponto de equilíbrio, ela recomenda acompanhar regularmente o custo das principais matérias-primas, a evolução das vendas, a margem dos produtos e o custo da mercadoria vendida (CMV).

O objetivo não é transformar o empreendedor em especialista em finanças, mas permitir decisões mais rápidas.

Como exemplo, Carole contou que monitora constantemente os preços dos principais ingredientes utilizados em seus negócios. Quando percebe que determinado insumo sobe de forma significativa, revisa imediatamente o cardápio.

"Se o pistache disparou de preço, talvez seja a hora de suspender aquele produto", explicou.

Para ela, esse tipo de decisão só é possível quando os números deixam de ser vistos como burocracia e passam a funcionar como ferramentas de gestão.

Muito além da cozinha

A principal dificuldade de Nicole não estava na produção. Ex-advogada e confeiteira por formação, ela domina a operação da Lou Lou. O desafio aparece quando precisa dedicar tempo à parte administrativa.

"Quando eu sento para fazer o estratégico administrativo, eu tenho sono", confessou durante a mentoria.

Foi justamente esse comportamento que Carole tentou mudar ao longo do episódio.

Na avaliação da empresária, chega um momento em que o crescimento deixa de depender apenas da qualidade do produto e passa a exigir domínio sobre indicadores, planejamento e gestão financeira.

A lição vale para qualquer segmento. Saber produzir continua sendo importante, mas conhecer o ponto de equilíbrio, entender as margens e acompanhar os números do negócio é o que permite transformar crescimento em lucro sustentável.