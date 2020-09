O atacarejo vai à bolsa: GPA quer listar ações do Assaí na B3 e em NY

Em novo movimento que sinaliza o momento aquecido do mercado de capitais no Brasil, o GPA anunciou que pretende fazer a cisão completa de sua rede Assaí, que opera no modelo conhecido como atacarejo, ou cash & carry (em inglês). Serão emitidas e negociadas ações do Assaí na B3 e ADRs da empresa na bolsa de Nova York. A informação foi divulgada em fato relevante após o fechamento do mercado nesta quarta-feira, 9.

Os executivos do GPA avaliam que as duas operações separadas podem gerar maior valor para os acionistas do que da forma atual.

“Cada operação poderá ficar mais concentrada no seu próprio negócio. Acreditamos que vai levar à maior rentabilidade das duas operações”, afirmou Ronaldo Iabrudi, co-vice-presidente do conselho de administração do GPA.

O grupo varejista afirmou que a operação foi aprovada pelo seu conselho de administração nesta quarta e que agora vai realizar os estudos pertinentes e buscar as aprovações. Se tudo isso correr conforme o esperado, serão realizadas quatro etapas:

Inicialmente, a transferência da participação acionária do Assaí na Almacenes Éxito (da Colômbia) para o GPA; depois, a cisão parcial do GPA e do Assaí.

O terceiro passo será a listagem das ações de emissão do Assaí no segmento do Novo Mercado da B3 e a listagem dos ADRs das ações na bolsa de Nova York; e, por fim, a distribuição de ações do Assaí aos acionistas do GPA.

A nova empresa independente, o Assaí, terá exatamente a mesma base acionária do GPA em data limite a ser estabelecida. No cenário atual, por exemplo, o grupo francês Casino, que tem 41,3% das ações ordinárias do GPA, terá a mesma fatia no Assaí.

“Teremos também maior eficiência na alocação de capitais, uma vez que cada companhia poderá acessar o mercado com sua estratégia”, afirmou Iabrudi.

Segundo executivos do GPA, a expectativa é que a operação seja concluída até o fim do primeiro trimestre de 2021, com ações negociadas na B3 e ADRs em Nova York.

Não está prevista a venda de ações do Assaí pelo GPA, segundo a companhia.

O atacarejo é um modelo de negócios que concilia características do atacado, como preços baixos e limitado sortimento (variedade limitada de produtos), com o do varejo, como atendimento ao consumidor comum (em vez de apenas lojistas).

É um segmento que cresce a um ritmo mais acelerado do que o do varejo tradicional.