Naturaltech e Bio Brazil mostram tendências de produtos orgânicos e naturais; NotCo terá lançamentos

Começam nesta quarta-feira, 8 , dois importantes eventos para o setor de produtos orgânicos e naturais. São as feiras Naturaltech, de alimentação saudável e produtos naturais, e a Bio Brazil Fair, feira internacional de orgânicos e agroecologia. Ambas acontecem de 8 a 11 de junho no Pavilhão de Exposições do Anhembi em São Paulo, reunindo mais de 700 expositores e 120 horas de programação.

Além de marcar o retorno do evento ao formato presencial, nesta edição, fora marcas alimentícias, a Naturaltech recebe pela primeira vez marcas de outros setores, como da indústria têxtil e calçadistas sustentáveis.

As feiras acontecem no momento em que, principalmente, os produtos orgânicos vêm crescendo e ganhando cada vez mais consumidores no Brasil. Dados da Associação de Promoção dos Orgânicos (Organis), indicam que, em 2021, houve aumento de 63% no consumo desse tipo de alimento em relação a 2019.

Novidades da NotCo

Uma das empresas expositoras da Naturaltech é a foodtech NotCo, de alimentos à base de plantas. Durante a feira, a startup apresentará cinco novidades. A primeira é o NotMilk High Protein, primeira bebida proteica à base de plantas não refrigerado.

Além disso, terão outros quatro novos produtos adicionados ao portfólio da companhia: o NotCreme de Leite, a NotMeat Almôndega, a NotMeat Kibe e a NotMeat Moída.

O NotMilk High Protein e o NotCreme de Leite vão estar disponíveis nas grandes redes de supermercados em julho de 2022 e os NotMeat Almôndega, NotMeat Carne Moída e o NotMeat Kibe, em agosto, também deste ano.

Barilla terá experiências gastronômicas

A fabricante de massas Barilla também participará da Naturaltech. O estande da marca contará com o Food Truck Barilla realizando aulas show de uma em uma hora, com degustação de receitas veganas e vegetarianas, produzidas com as massas da linha Integrale.

Além disso, os visitantes poderão adquirir os produtos da linha com preços especiais, assim como da Lasanha Glúten free e molhos da marca. Fora isso, o chef executivo da Barilla, Gabriel Pavan, dará duas palestras com o tema "Massas Integrais e o bem-estar das pessoas”. As apresentações acontecem no dia 08 de junho (das 11h às 12h) e no dia 10 de junho (das 13h às 14h).

Hass apresentará 23 produtos

A Hass, fabricante de azeites e outros produtos que surgiu da parceria entre as empresas Americana Óleos e a Fazenda Jaguacy, situada na cidade de Bauru, anunciou que vai lançar 23 produtos na Naturaltech.

São eles: Azeites de Avocado e de Oliva, Óleos de Girassol, Linhaça, Amendoim, Cártamo e Gergelim; Molhos Barbecue, Mostarda e Ketchup; Maioneses de Avocado, Alho e Ervas Finas e Farofinhas de Amendoim.