Natura&Co tem lucro estável no 3º trimestre, de R$ 377,7 mi

O grupo Natura divulgou resultados financeiros hoje e informou lucro líquido de 377,7 milhões de reais no terceiro trimestre, praticamente estável sobre o mesmo período do ano passado. Ao todo, o faturamento líquido da empresa cresceu 31,7%, para 10,4 bilhões de reais.

Ao mesmo tempo, o EBITDA da companhia totalizou R$ 1,46 bilhão entre julho e setembro, crescimento de 33% sobre o desempenho de um ano antes. De acordo com a companhia, que opera marcas como Avon e The Body Shop, o crescimento do índice veio com “melhora da margem bruta e disciplina de custos em todos os negócios”.

A empresa terminou setembro com uma relação dívida líquida sobre Ebitda de 3 vezes, abaixo da alavancagem de 3,63 vezes do final do primeiro semestre.

Compra da Avon

A Natura&Co conseguiu ganhos de dois dígitos na receita líquida tanto nas operações na América Latina (29,5%), como também na Avon (22,5%), The Body Shop (51,9%) e Aesop (67,2%), quando medido em reais. Em moeda estrangeira, apenas a Avon apurou queda, de 7,3%.

A companhia também afirmou nesta quinta-feira que espera capturar, de 2020 a 2024, sinergias operacionais estimadas entre 300 milhões e 400 milhões de dólares, em bases recorrentes anuais, com a combinação de negócios com a Avon.