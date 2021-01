Na Disney ações sobem, mas salários de executivos caem em meio a demissões

O presidente do conselho da Walt Disney, Bob Iger, teve o salário reduzido em 56% no ano passado, para US$ 21 milhões, em meio aos cortes de bônus e de outros tipos de remuneração devido à pandemia.

O diretor-presidente da empresa, Bob Chapek, que assumiu o cargo antes ocupado por Iger no fim de fevereiro de 2020, recebeu US$ 14,2 milhões, um dos valores mais baixos para um CEO da Disney em mais de uma década. Iger recebeu US$ 21,9 milhões em 2006 em seu primeiro ano completo como CEO.

Os bônus foram eliminados para os executivos mais bem remunerados da empresa. A remuneração de executivos foi afetada pelo fato de a empresa não ter conseguido cumprir algumas métricas de desempenho. A Disney teve prejuízo de US$ 2,8 bilhões no ano passado, com vendas de US$ 65 bilhões.

A Disney foi atingida de inúmeras maneiras pela crise de Covid-19, mas alguns negócios prosperaram. A maior empresa de entretenimento do mundo fechou parques temáticos e ancorou navios de cruzeiro ao redor do mundo. Como outros estúdios de Hollywood, a empresa adiou o lançamento de filmes nos cinemas, enquanto a ausência de esportes ao vivo na televisão no início do ano prejudicou os negócios de publicidade.

A empresa demitiu cerca de 32 mil funcionários no ano passado e fechou atrações antes populares, como a Radio Disney e o programa de passes anuais na Disneylândia.

Apesar dos reveses, as ações da Disney subiram 25% no ano passado. As operações de streaming de vídeo registraram recordes em assinaturas de novos clientes à medida que consumidores passaram a assistir a mais filmes e programas de TV online.

A Disney disse que fará mais mudanças em seu programa de remuneração em 2021, como a eliminação do lucro por ação como métrica usada para calcular os bônus. A empresa com sede em Burbank, Califórnia, vai incluir o crescimento da receita como critério.

A Disney também revelou que o filho de Chapek, Brian, deixou o cargo de produtor na Marvel Studios da empresa, com salário anual US$ 190 mil, no final de setembro. Ele vai abrir uma produtora independente, que tem contrato de três anos com a Disney.