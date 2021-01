Mercado Livre promove saldão de início de ano com descontos de até 70%

O começo do ano é uma época tradicional de campanhas promocionais das redes varejistas. Um dos maiores players do país no comércio eletrônico, o Mercado Livre deu início na última quinta-feira, 7, ao seu tradicional saldão de janeiro, com ofertas com até 70% de descontos em todas as categorias.

O chamado Saldão Mercado Livre vai até o próximo domingo, dia 17, e oferece também frete grátis em compras acima de 99 reais. As entregas serão realizadas em até 24 horas ou 48 horas, a depender da região, para 80% dos pedidos realizados pela modalidade fulfillment, ou seja, quando a operação é totalmente gerenciada pelo Mercado Livre, do armazenamento até a entrega ao cliente.

Os itens que estiverem com preços promocionais estarão sinalizados com o Selo Saldão, para auxiliar os usuários a encontrarem os melhores descontos.

As promoções do começo do ano não chegam a rivalizar com datas mais importantes como o Natal, a BlackFriday e o Dia das Mães, mas servem como oportunidade de alavancar as vendas de produtos que não saíram no fim de ano.

O Mercado Livre foi uma das empresas com atuação no e-commerce que mais cresceram com a pandemia, na medida em que consumidores trocaram lojas físicas — que ficaram fechadas ou com restrições de hoário — pelas digitais. As receitas mais do que dobraram no terceiro trimestre de 2020 no Brasil, com alta de 112% em relação ao mesmo período de 2019 na moeda local, em reais.