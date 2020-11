Lucro da XP sobe mais de 100% no 3º trimestre, para R$ 570 milhões

A XP Inc., holding da XP Investimentos, divulgou nesta segunda-feira, 9, que obteve uma alta de mais de 100% no lucro líquido do terceiro trimestre. A empresa continuou a atrair clientes de varejo e investidores institucionais em ritmo acelerado, beneficiando-se do crescimento do mercado no ambiente da menor taxa básica de juros da história do país.

O lucro líquido ajustado subiu para 570 milhões de reais no terceiro trimestre ante 261 milhões no mesmo período do ano passado.

O número total de clientes ativos da XP subiu 12% no trimestre em relação ao fim de junho, para 2,6 milhões, enquanto os ativos sob custódia cresceram 29% na mesma base de comparação, para 563 bilhões de reais.