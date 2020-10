JPMorgan surpreende e tem lucro de US$ 9,4 bilhões no 3º trimestre

JPMorgan Chase superou com folga as estimativas de Wall Street para o lucro do terceiro trimestre, com a receita de negociações no mercado (trading) ultrapassando suas próprias expectativas em razão de uma recuperação nos mercados financeiros globais.

O resultado de trading apresentado nesta terça-feira foi um ponto positivo para o trimestre, mesmo com a pandemia impactando a economia dos Estados Unidos, com milhares de empresas fechando e a taxa de desemprego disparando. As consequências econômicas da pandemia provocaram uma das piores recessões em décadas.

O JPMorgan também se beneficiou, pois fez provisões menores em comparação com os dois primeiros trimestres do ano. As receitas dos mercados de capitais e bancos de investimento também ajudaram a compensar as quedas em seus negócios de varejo.

A receita com trading do banco saltou 30%, para 6,6 bilhões de dólares.

O maior banco dos EUA reservou 611 milhões de dólares para eventuais perdas com empréstimos, menos do que os 10,5 bilhões de dólares que reservou para perdas futuras no trimestre anterior.

O lucro líquido do banco subiu para 9,44 bilhões de dólares, ou 2,92 dólares por ação, no trimestre encerrado em 30 de setembro, de 9,1 bilhões de dólares, ou 2,68 dólares por ação, um ano antes.

Os analistas, na média, esperavam lucro de 2,23 dólares por ação, de acordo com a Refinitiv.

A margem financeira (NII) do JPMorgan caiu 9%, para 13,1 bilhões de dólares, uma vez que o Federal Reserve, banco central norte-americano, manteve as taxas em quase zero para compensar o impacto da pandemia.