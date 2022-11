iPhone 8 a partir de R$ 769,00: veja os descontos da Trocafone na Black Friday

Plataforma de compra e venda de smartphones usados, a Trocafone está com promoções na Black Friday em aparelhos de marcas como Apple e Samsung. Os usuários podem encontrar modelos como o iPhone 8 com 64 GB por valores a partir de R$ 769,00, e o Samsung Galaxy S20 de 128 GB a partir de R$ 1.089,00.

As ofertas estão disponíveis tanto no site e marketplace quanto nos quiosques da empresa. Como condições de pagamento, a marca oferece 10% de desconto para quem adquirir o produto usando o Pix.

Além das promoções de produtos duas marcas lideres no mercado nacional de smartphones, a empresa também oferece descontos em aparelhos de fabricantes como Motorola e Xiaomi. Todos os produtos da empresa possuem garantia e nota fiscal.

“Acreditamos que a Black Friday é mais uma oportunidade de reforçarmos nosso objetivo de democratizar o acesso à tecnologia, além de difundir a prática do recomércio de smartphones", afirma Guille Freire, cofundador da Trocafone.

iPhone 8 64GB Cinza Espacial Bom - Sem Touch ID / Face ID

iPhone XR 128GB Preto - Sem Touch ID / Face ID

iPhone 7 128GB Preto Matte - Sem Touch ID / Face ID

Samsung Galaxy S20 FE 6GB 4G 128GB Cloud Navy

Samsung Galaxy S10 128GB Preto

Samsung Galaxy A10 32GB Vermelho

Motorola Edge 20 Lite 5G 128GB Grafite

Motorola Moto G8 Play 32GB Preto Ônix

Xiaomi Redmi Note 7 128GB Azul

Quando é a Black Friday?

A Black Friday 2022 acontece na sexta-feira 25 de novembro, mas diversos varejistas já oferecem produtos com descontos durante todo mês de novembro.

O que é Black Friday?

A Black Friday é um evento comercial, conhecido pelos descontos em produtos de diversas categorias, tanto em estabelecimentos físicos quanto em lojas online.

Como surgiu a Black Friday?

A data da Black Friday surgiu nos Estados Unidos e sempre acontece na última sexta-feira do mês de novembro, uma semana após o feriado de Ação de Graças.

Quando começou a Black Friday no Brasil?

A primeira Black Friday no Brasil foi realizada em 2010. Cerca de 50 lojas do varejo nacional adotaram a data já utilizada nos Estados Unidos e conhecida pelo grande número de vendas de produtos com descontos.