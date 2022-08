Intraempreendedorismo: parceira da Exame lança masterclass gratuita sobre tema; saiba como assistir

Aposto que você já quis empreender algum dia. Apesar de sermos apenas meros mortais, todos já fomos impactados com “inspirações divinas” de ideias que podemos usar para construir uma empresa. Seja em uma roda de conversa com os amigos, ou em momentos mais introspectivos consigo mesmo.

O problema, é que na verdade todos também precisamos pagar nossas contas, temos uma carreira para sustentar e na maioria das vezes, não sobra muito espaço para nossas ideias passarem de sonhos.

Então o que fazer? Segundo o CEO da Future Dojo, Miguel Nahas, a resposta para essas pessoas é abraçar ideias do intraempreendedorismo. O que ele também chama de: Corporate Venture Building.

O que é Corporate Venture Building (CVB)?

Vamos usar o exemplo da própria Future Dojo, que é fruto da parceria entre Ace Startups e Exame. A Ace é considerada uma das maiores empresas de inovação do Brasil, sendo premiada várias vezes inclusive como a maior aceleradora da América Latina. Até que alguns de seus sócios tiveram a ideia de ensinar tudo aquilo que a Ace faz com maestria.

Com toda a sua experiência, os sócios da Ace se conectaram com a Exame a fim de uma possível parceria… e assim nasceu a Future Dojo: uma escola que ensina (e treina) as habilidades do futuro profissional.

O CVB permite que as corporações construam um motor de inovação com toda a velocidade, flexibilidade e agilidade de uma startup, mas com o respaldo e os recursos de uma corporação. Com os ativos e seus especialistas apoiando os esforços do empreendimento, boas ideias vão mais longe e mais rápido.

Mas como identificar uma oportunidade de CVB?

É isso que Miguel promete ensinar em sua nova masterclass: O passo a passo para criar startups dentro da sua empresa. Na qual você vai aprender: o que são teses de futuro (e como construí-las), etapas da construção de novos negócios e no final, como fazer a gestão dessas novas ventures com um funil de inovação.

