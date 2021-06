Inovação chega ao mercado de benefícios corporativos

Autonomia, liberdade e inovação são palavras cada vez mais utilizadas no ambiente profissional, uma área que vem passando por expressivas transformações. O cumprimento de horários rígidos, por exemplo, vem sendo substituído por jornadas flexíveis e trabalho remoto. Essas e outras transformações têm impactado as organizações de todos os portes e levado gestores e RH a se adaptarem rapidamente a uma nova realidade.

Entre as mudanças, está a oferta de benefícios que supram as necessidades cada vez mais diversas e particulares dos colaboradores. E foi para atender a essa demanda que nasceu a Flash, a primeira tech do país a oferecer benefícios flexíveis numa só solução. Seja pelo app, seja pelo cartão, é possível acessar de vale-refeição e alimentação a soluções de mobilidade (combustíveis, Uber e afins), saúde (desconto em farmácias e terapia), educação e cultura. E a lista não para de crescer.

Liberdade é mais que um benefício

A nova proposta vem agradando ao RH de empresas que sentem na pele as dores da gestão de benefícios, como funcionários insatisfeitos ao se darem conta da perda do poder de compra, ou mesmo dos restaurantes cadastrados, que pagam uma taxa de 5% a 8% para poder ser pagos com o cartão de benefício.

Para auxiliar as empresas nessa missão e permitir que a gestão dos benefícios seja conduzida de forma centralizada e eficiente, a Flash disponibiliza uma plataforma online e um único cartão. Por lá, os colaboradores têm liberdade para usar os benefícios oferecidos pela empresa, e essa gestão ocorre via App, através de uma plataforma diferenciada da do RH. O funcionário conta, ainda, com autonomia para alterar senha, bloquear o cartão, visualizar o extrato, entre outros. Ou seja, a operação se torna simples tanto para a organização quanto para o funcionário.

Outro diferencial é o cartão de bandeira Mastercard, que funciona na função crédito à vista e permite que os colaboradores o utilizem em mais de 2 milhões de estabelecimentos e até em compras online. O recurso tem sido um grande diferencial durante a pandemia, permitindo que as empresas utilizem a plataforma para oferecer auxílio home office, ou seja, uma verba extra, sem incisão de imposto, para que o funcionário invista na qualidade do trabalho remoto.

Autonomia e simplicidade

Caso os colaboradores necessitem de algum auxílio, a Flash oferece a assistência de uma equipe de suporte especializado, que pode ser contatada diretamente, sem a necessidade de gerar demandas para a equipe de Recursos Humanos.

É simples e rápido, inclusive no envio de novos cartões, entregues no endereço da empresa contratante ou na casa do colaborador em até cinco dias úteis. Além disso, os pedidos de benefícios são feitos em apenas três cliques na plataforma.

Essa agilidade faz com que as empresas não onerem novos funcionários, como diminui as dificuldades em organizar possíveis benefícios retroativos. Outro grande ponto positivo é a possibilidade de a empresa bloquear saldos por categoria de compra; ou seja, é possível garantir que determinada quantia de dinheiro seja gasta apenas com alimentação ou transporte, por exemplo. Esse recurso reduz a possibilidade de problemas jurídicos para empresas, decorrentes do mau uso dos benefícios por parte do colaborador. Para a adoção da Flash como sistema de benefícios, o custo para as empresas é apenas uma taxa única por colaborador ativo, sem cobranças extras ou surpresas. Na ponta do lápis, as empresas possuem ganhos reais de economia.

Clique aqui para saber mais sobre a plataforma de benefícios corporativos.